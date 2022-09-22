В Бурятии собралась большая очередь из машин на границе с Монголией

Общество, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

В МАПП Кяхта зафиксирован ажиотаж



В МАПП Кяхта на российско-монгольской границе в разы вырос поток автомобилистов. По словам очевидцев, на границе скопилась большая пробка из автомобилей. Люди рассказывают, что ждут своей очереди на прохождение границы по несколько часов.



Наглядное видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Очевидец запечатлел огромную пробку из машин, выстроившихся на выезде из Кяхты.



«Туристический сезон снова начался», - делятся очевидцы происходящего.



