В МАПП Кяхта зафиксирован ажиотаж
В МАПП Кяхта на российско-монгольской границе в разы вырос поток автомобилистов. По словам очевидцев, на границе скопилась большая пробка из автомобилей. Люди рассказывают, что ждут своей очереди на прохождение границы по несколько часов.
Наглядное видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Очевидец запечатлел огромную пробку из машин, выстроившихся на выезде из Кяхты.
«Туристический сезон снова начался», - делятся очевидцы происходящего.
В Бурятии собралась большая очередь из машин на границе с Монголией
Общество, Фото:
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