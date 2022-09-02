02 сентября

01 сентября

Популярное

В Прибайкальском нацпарке закрыты туристические маршруты

В Прибайкальском нацпарке закрыты туристические маршруты
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
На части территории сложилась крайне пожароопасная ситуация

1 сентября самый высокий пятый класс пожарной опасности установился в Ольхонском кластере Прибайкальского национального парка в Иркутской области: на юге острова Ольхон, в проливе Малое Море и на Сарайском пляже. В силу действия особого противопожарного режима на территориях нацпарка, на заседании оперативного штаба было принято решение о закрытии туристического маршрута «Юг острова Ольхон».

В ходе заседания штаба, поступила информация об обнаружении возгорания в степи на Ольхоне в районе мыса Елга: туда было направлено 9 государственных инспекторов и два автомобиля ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». При поддержке специалистов и автомобиля регионального пожарного подразделения ПЧ-106, пожар был локализован на площади в 42, 7 гектара.

В 14:00 лётчик-наблюдатель ФБУ «Авиалесоохрана» сообщил об ещё одном пожаре – в зоне ответственности этого учреждения, между бухтами Сенная и Песчаная, в полутора километрах от береговой линии горел лес на площади 0,1 гектара. К месту обнаружения очага немедленно направились 2 катера с 9 государственными инспекторами на борту. В 16:00 на место вылетел вертолёт Ми-8 с 18 пожарными-десантниками на борту. Происходящее стало причиной для закрытия ещё одного туристического маршрута — «Бакланий камень – д. Бугульдейка», до ликвидации пожара.

И в том, и в другом случае предполагаемая причина пожара – неосторожное обращением с огнём.

Из-за неблагоприятного метеопрогноза на ближайшие сутки (усиление ветра, высокие температуры воздуха) оперативным штабом принято решение об усилении патрулирования территории Прибайкальского национального парка. Оно затронет не только закрытые маршруты: государственные инспекторы в области охраны окружающей среды уделят максимум внимания всем пожароопасным территориям с высокими показателями КПО и большим туристическим трафиком. Усиленное патрулирование продлится для снижения классов пожарной опасности, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

национальный парк Иркутская область Ольхон пожароопасный период лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В России вступили в силу новые правила убоя животных
В России вступили в силу новые правила убоя животных
Общество, 02.09.2022
Он будет осуществляться только на специально отведённых местах
В Иркутске впервые состоятся Дни Эрмитажа
В Иркутске впервые состоятся Дни Эрмитажа
Общество, 02.09.2022
Мероприятие пройдёт с 10 по 14 сентября
Жителей Бурятии приглашают на бесплатное медобследование
Жителей Бурятии приглашают на бесплатное медобследование
Общество, 02.09.2022
В Улан-Удэ стартовал «Марафон здоровья»
В Бурятии стартует дополнительный период ЕГЭ и ОГЭ
В Бурятии стартует дополнительный период ЕГЭ и ОГЭ
Общество, 02.09.2022
Участники ЕГЭ пересдадут русский язык и математику
В Прибайкальском нацпарке закрыты туристические маршруты
В Прибайкальском нацпарке закрыты туристические маршруты
Общество, 02.09.2022
На части территории сложилась крайне пожароопасная ситуация
Спортсменка из Бурятии стала призёром спартакиады сильнейших
Спортсменка из Бурятии стала призёром спартакиады сильнейших
Общество, 02.09.2022
Яна Енина завоевала «серебро» в пулевой стрельбе
В Иркутске покажут «Вальс яхт»
В Иркутске покажут «Вальс яхт»
Общество, 02.09.2022
Яхты начнут движение сегодня, в 8 вечера от ледокола «Ангара»
Аэропорт Улан-Удэ подключили к единому колл-центру
Аэропорт Улан-Удэ подключили к единому колл-центру
Общество, 02.09.2022
Также он обслуживает Новосибирск, Томск и Читу
Из Улан-Удэ во Владивосток и Хабаровск будут летать чаще
Из Улан-Удэ во Владивосток и Хабаровск будут летать чаще
Общество, 02.09.2022
В октябре количество рейсов увеличат до 4-х в неделю
Депутаты горсовета Улан-Удэ осудили действия своего коллеги
Депутаты горсовета Улан-Удэ осудили действия своего коллеги
Общество, 02.09.2022
Комиссия вынесла Александру Мельникову предупреждение
МегаФон назвал необычные места для экотуризма в Бурятии
МегаФон назвал необычные места для экотуризма в Бурятии
Общество, 02.09.2022
Рейтинг возглавил Тункинский национальный парк
Названы 10 лучших школ Улан-Удэ
Названы 10 лучших школ Улан-Удэ
Общество, 02.09.2022
Две улан-удэнские школы попали в топ-20 по Дальневосточному федеральному округу
Мэрия Улан-Удэ окажет помощь близким погибшей сотрудницы
Мэрия Улан-Удэ окажет помощь близким погибшей сотрудницы
Общество, 02.09.2022
Погибшая женщина проработала в комбинате по благоустройству 16 лет
В Улан-Удэ осуждённому позволили жить с семьёй
В Улан-Удэ осуждённому позволили жить с семьёй
Общество, 02.09.2022
Осуждённый заслужил это право своим поведением

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^