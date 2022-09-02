В Прибайкальском нацпарке закрыты туристические маршруты

На части территории сложилась крайне пожароопасная ситуация
1 сентября самый высокий пятый класс пожарной опасности установился в Ольхонском кластере Прибайкальского национального парка в Иркутской области: на юге острова Ольхон, в проливе Малое Море и на Сарайском пляже. В силу действия особого противопожарного режима на территориях нацпарка, на заседании оперативного штаба было принято решение о закрытии туристического маршрута «Юг острова Ольхон».
В ходе заседания штаба, поступила информация об обнаружении возгорания в степи на Ольхоне в районе мыса Елга: туда было направлено 9 государственных инспекторов и два автомобиля ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». При поддержке специалистов и автомобиля регионального пожарного подразделения ПЧ-106, пожар был локализован на площади в 42, 7 гектара.
В 14:00 лётчик-наблюдатель ФБУ «Авиалесоохрана» сообщил об ещё одном пожаре – в зоне ответственности этого учреждения, между бухтами Сенная и Песчаная, в полутора километрах от береговой линии горел лес на площади 0,1 гектара. К месту обнаружения очага немедленно направились 2 катера с 9 государственными инспекторами на борту. В 16:00 на место вылетел вертолёт Ми-8 с 18 пожарными-десантниками на борту. Происходящее стало причиной для закрытия ещё одного туристического маршрута — «Бакланий камень – д. Бугульдейка», до ликвидации пожара.
И в том, и в другом случае предполагаемая причина пожара – неосторожное обращением с огнём.
Из-за неблагоприятного метеопрогноза на ближайшие сутки (усиление ветра, высокие температуры воздуха) оперативным штабом принято решение об усилении патрулирования территории Прибайкальского национального парка. Оно затронет не только закрытые маршруты: государственные инспекторы в области охраны окружающей среды уделят максимум внимания всем пожароопасным территориям с высокими показателями КПО и большим туристическим трафиком. Усиленное патрулирование продлится для снижения классов пожарной опасности, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
В Прибайкальском нацпарке закрыты туристические маршруты
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