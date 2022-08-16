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На западе Байкала участились встречи с медведями

На западе Байкала участились встречи с медведями
Общество,  Фото:pixabay.com
Высокая плотность хищника свидетельствует о благоприятных условиях обитания

В два с лишним раза увеличился показатель встречаемости бурого медведя в Байкало-Ленском государственном заповеднике в Иркутской области. К такому выводу пришли сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» после обработки первичных материалов учёта, состоявшегося на побережье в июне этого года.

Считали медведей в течение двух дней на постоянном маршруте общей протяжённостью 70 км, дважды утром и дважды вечером. За минусом повторных встреч и пропусков оказалось, что на заданном отрезке берега во время учётных работ присутствовали 35 разных медведей. В среднем по 5 особей на каждые 10 километров, тогда как в предыдущие годы этот показатель составлял в среднем 2 медведя на 10 километров маршрута.

В половозрастном составе популяции преобладали медведи категории «взрослые одиночки», что является нормой. Доля медвежат-сеголеток (рождённых в текущем году) в этом году в 2 раза меньше среднемноголетнего показателя. Доля медвежат-лончаков (рождённых в предыдущем году) на уровне среднемноголетней.

Аналогичная картина наблюдается в южной части Байкала, в прибрежной части Прибайкальского национального парка. Во время весеннего учёта на маршруте вдоль Кругобайкальской железной дороги зафиксировано 27 разных медведей, средней показатель встречаемости составил 4 особи на 10 км. Это достаточно высокая плотность хищника, что свидетельствует о благоприятных условиях обитания.

- Указывают ли эти данные на рост численности популяции в целом, станет понятно после получения результатов комплексного учёта бурого медведя по встречам и следам жизнедеятельности в конце 2022 года, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Иркутская область дикие животные медведь заповедник национальный парк Байкал

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