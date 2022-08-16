Автолюбителей Бурятии зовут на автогонки «Ралли спринт»

Соревнования проведут в Улан-Удэ



10 сентября в Улан-Удэ состоятся традиционные автогонки «Ралли спринт». Соревнования пройдут на стадионе «Спартак». К участию приглашаются все желающие автолюбители.



- И не факт, что это не последние гонки на этом легендарном спортивном объекте Улан-Удэ. Приглашаем всех принять участие в традиционном «Ралли спринт», - призывает спортивно-технический клуб «Сибирь». – Автоклубы города, покажите себя и на что вы способны!



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