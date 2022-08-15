Днём +24, +29, местами +17, +22
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 августа по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром местами туман, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 3-8, днём в отдельных районах до 12-15 м/с. Температура ночью +9, +14, местами +1, +6, днём +24, +29, местами +17, +22.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью +9, +11, днём +27, +29.
Местами по Бурятии кратковременные дожди, грозы
Общество, Фото:
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