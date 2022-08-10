В Монголии завершилась активная фаза учения «Селенга-2022»

В западной части Монголии на полигоне «Ховд» завершилась активная фаза совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2022». Состоялись масштабные боевые стрельбы.
- Российские и монгольские мотострелковые подразделения на бронетранспортерах, под прикрытием вертолётов Ми-24 и Ми-8АМТШ, ствольной артиллерии, систем противовоздушной обороны, станковых противотанковых гранатометов и минометов осуществили освобождение территории в указанном районе. Также они уничтожили условное незаконное вооруженное формирование, обеспечив защиту населённого пункта в горно-пустынной местности, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Прикрытием подразделений и уничтожением воздушных объектов «противника» занимались расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Это первое применение современной техники войск противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за всю историю российско-монгольских учений «Селенга».
Экипажи вертолётов Ми-8АМТШ, в свою очередь, отработали высадку тактического десанта в тыловой район условного противника. Разведчики провели занятие и «зачистку» района от условных диверсионно-разведывательных групп для того, чтобы дальше работала совместная тактическая группа.
Кроме того, опытные лётчики эвакуировали условно раненного в безопасный район.
Отходящие группы условного противника были уничтожены в ходе залповой стрельбы миномётных подразделений и расчётов 122-мм гаубиц Д-30.
На завершающем этапе розыгрыша практических действий военнослужащие объединённой группировки провели операцию по выводу из условно захваченного населённого пункта мирных жителей.
После завершения практического этапа учения с боевой стрельбой перед главной вышкой состоялся парад военной техники, задействованной в учении. Всего в учении приняли участие около 1200 военнослужащих, было задействовано порядка 300 единиц боевой и специальной техники.
- Впервые при планировании учения объединённым штабом Главного командования Сухопутных войск ВС РФ, объединенного стратегического командования Восточного военного округа (ВВО) и Вооружённых сил Монголии был разработан и приведён в действие замысел совместных тактических учений в горно-пустынной местности западной части Монголии, - уточнили в пресс-службе Восточного военного округа.
Российскую сторону на учениях «Селенга» ежегодно представляют военнослужащие из Кяхты (Бурятия).
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году «Селенга-2021» также проводилось в Монголии, на высокогорном полигоне «Дойтын Ам».