В Монголии завершилась активная фаза учения «Селенга-2022»







Прикрытием подразделений и уничтожением воздушных объектов «противника» занимались расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Это первое применение современной техники войск противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за всю историю российско-монгольских учений «Селенга».



Экипажи вертолётов Ми-8АМТШ, в свою очередь, отработали высадку тактического десанта в тыловой район условного противника. Разведчики провели занятие и «зачистку» района от условных диверсионно-разведывательных групп для того, чтобы дальше работала совместная тактическая группа.



Кроме того, опытные лётчики эвакуировали условно раненного в безопасный район.







Отходящие группы условного противника были уничтожены в ходе залповой стрельбы миномётных подразделений и расчётов 122-мм гаубиц Д-30.



На завершающем этапе розыгрыша практических действий военнослужащие объединённой группировки провели операцию по выводу из условно захваченного населённого пункта мирных жителей.







