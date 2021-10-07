В Монголии прошла церемония закрытия учения «Селенга-2021»

На главной площади города Зуун Мод (Центральный аймак, Монголия), вблизи полигона «Дойтын Ам», прошло торжественное шествие подразделений Восточного военного округа (ВВО) и Вооружённых сил Монголии. Состоялась официальная церемония закрытия совместного российско-монгольского учения «Селенга-2021». Российскую сторону на учении традиционно представляют военнослужащие из Кяхты (Бурятия).







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В церемонии закрытия принял участие заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев, министр обороны Монголии Г. Сайханбаяр, начальник сухопутных войск Монголии Б. Амгаланбаатар, руководитель учения от российской стороны генерал-майор Игорь Тимофеев, от монгольской стороны бригадный генерал Г. Онцгойбаяр.- Министр обороны Монголии Г. Сайханбаяр поприветствовал и поздравил участников международного военного учения. В обращении к участникам учения министр отметил, что отношения и сотрудничество в сфере обороны между нашими странами стремительно развиваются в последние годы, а учения «Селенга» имеют важное значение в обеспечении безопасности и обмену опытом между военнослужащими, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.После этого перед трибуной наградили отличившихся военнослужащих России и Монголии. Они получили медали министерства обороны и ценные подарки.Командиры тактических групп двух дружественных стран спустили флаг с эмблемой учения «Селенга» в знак его завершения.Торжественным маршем перед трибуной прошли подразделения Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии. А небе над площадью пролетели вертолёты армейской авиации ВВО Ми-8АМТШ и Ми-24.Завершилось торжественное мероприятие выступлением российского сводного ансамбля «Селенга» на сцене театра города Зуун Мод. В том числе военные артисты специально для монгольских гостей впервые исполнили песню на монгольском языке, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.Совместное российско-монгольское военное учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. Ежегодно на учении разыгрываются различные эпизоды тактических действий и отрабатываются новые приёмы современного боя. В этом году в учении были задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии и подразделения Вооружённых сил Монголии общей численностью порядка 1,5 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.