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В Бурятии убрали мусор на Гусином озере

В Бурятии убрали мусор на Гусином озере
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Селенгинского района
Было вывезено около 70 кубов мусора

В рамках всероссийской акции «Чистая вода» на Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии 5 августа прошла экологическая акция «Чистое Гусиное», в ходе которой участники очистили береговую линию и вывезли около 70 кубов мусора.

В акции приняли участие более 150 человек. В уборке территории были задействованы сотрудники министерства природных ресурсов, администрации МО «Селенгинский район», мэрии Гусиноозёрска, Гусиноозёрской ГРЭС, организации, предприятия, волонтёры, молодёжь, а также неравнодушные жители города Улан-Удэ и Гусиноозёрска.

- Вооружившись пакетами и перчатками, участники акции собрали мусор с прибрежной полосы озера, оставленный отдыхающими. На свалки были отправлены килограммы бутылок, полиэтиленовых пакетов, бычков, консервных банок, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
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