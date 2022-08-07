Было вывезено около 70 кубов мусора
В рамках всероссийской акции «Чистая вода» на Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии 5 августа прошла экологическая акция «Чистое Гусиное», в ходе которой участники очистили береговую линию и вывезли около 70 кубов мусора.
В акции приняли участие более 150 человек. В уборке территории были задействованы сотрудники министерства природных ресурсов, администрации МО «Селенгинский район», мэрии Гусиноозёрска, Гусиноозёрской ГРЭС, организации, предприятия, волонтёры, молодёжь, а также неравнодушные жители города Улан-Удэ и Гусиноозёрска.
- Вооружившись пакетами и перчатками, участники акции собрали мусор с прибрежной полосы озера, оставленный отдыхающими. На свалки были отправлены килограммы бутылок, полиэтиленовых пакетов, бычков, консервных банок, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
В Бурятии убрали мусор на Гусином озере
Общество, Фото:
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