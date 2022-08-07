В Усть-Ордынском округе отметили юбилей Нукутского района

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Торжества проходили в посёлке Новонукутский



Праздничные мероприятия, посвящённые 50-летию образования Нукутского района Усть-Ордынского Бурятского округа, прошли 6 августа в посёлке Новонукутский. В ходе торжественного мероприятия почётными грамотами и благодарностями губернатора Иркутской области, наградами администрации округа и администрации Нукутского района награждены более 100 жителей муниципального района.



В рамках юбилейных торжеств в районном центре состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию аллеи Героев. На аллее установлены бюсты пяти Героев Социалистического труда: Романа Жебаковича Имегенова, Ивана Егоровичича Рыцева Алексея Трофимовича Хороших, Матвея Львовича Муруева и Ивана Алексеевича Панчукова. Открыт бюст Героя Советского Союза – Иннокентия Васильевича Кузнецова. Награда нашла Героя только 22 марта 1991 года. Указом президента СССР за мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне, майору Иннокентию Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Также на аллее установлен бюст кавалера ордена Отечественной войны I степени Баторова Иннокентия Николаевича, повторившего на фронте подвиг Александра Матросова. Восьмой мемориал посвящён памяти и славе Героям Нукутского района, павшим за Родину.



Кроме этого, 6 августа состоялось официальное открытие нового здания многофункционального учреждения культуры «Гэсэр», которое ввели в эксплуатацию в начале текущего года. Здание возвели менее чем за два года. На его строительство было направлено более 210 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Проект нового здания был разработан специально под потребности района и рассчитан на 400 человек одновременного нахождения, в том числе зрительный зал на 250 мест.



В ходе праздничных мероприятий на разных площадках посёлка Новонукутский состоялись культурные и спортивные мероприятия: туристический экспресс-маршрут «Пешком в историю района»,фестиваль молодежных команд КВН, посвящённый 50-летию Нукутского района, презентация «Юбилейная юрта». «Сельские поселения Нукутского района: история и совершенность».



Завершились праздничные мероприятия театрализованным шоу творческих коллективов Нукутского района и молодёжной команды КВН и шоу программой с фейерверком. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

