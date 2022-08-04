Иркутская бегунья стала призёром чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Спортсменка стала второй в беге на 800 метров



Спортсменка Иркутской области, мастер спорта международного класса Ольга Родиошкина стала серебряным призёром в беге на дистанции 800 метров на ПСБ чемпионате России по лёгкой атлетике. Соревнования со 2 по 5 августа проходят на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах.



Ольга Родиошкина финишировала второй с результатом 2:02,39. Победу одержала Александра Гуляева, выступающая за Москву и Ивановскую область, её результат – 2:02,30. Замкнула тройку лидеров представительница Краснодарского края Яна Перепелица (2:02,79).



Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, Ольга Родиошкина занимается в областной школе высшего спортивного мастерства под руководством заслуженных тренеров России Ирины Беловой и Сергея Ананьева. Спортсменка является многократным победителем и призёром всероссийских соревнований в беге на 800 метров и эстафете.

