В Забайкалье придумывают имя талисману чемпионата России

Общество, Фото: федерация бокса Забайкальского края

Имя манулу-боксёру выберут из пяти «народных» имён



Забайкальцы могут сами придумать имя для кота-манула – талисмана чемпионата России по боксу. Соревнования впервые пройдут в Чите с 29 сентября по 9 октября.



Конкурс продлится в несколько этапов. Оставить свой вариант имени для символа (желательно с объяснениями) можно в комментариях на официальной странице федерации бокса Забайкальского края в «ВКонтакте».



Организаторы 20 июля выберут пять самых интересных вариантов, а затем с помощью голосования дадут «народное» имя манулу. Автор-победитель получит два билета на финальные поединки чемпионата России по боксу. Об этом сообщает официальный портал Забайкальского края со ссылкой на федерацию бокса Забайкалья.



Возрастное ограничение 6+

