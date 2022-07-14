Имя манулу-боксёру выберут из пяти «народных» имён
Забайкальцы могут сами придумать имя для кота-манула – талисмана чемпионата России по боксу. Соревнования впервые пройдут в Чите с 29 сентября по 9 октября.
Конкурс продлится в несколько этапов. Оставить свой вариант имени для символа (желательно с объяснениями) можно в комментариях на официальной странице федерации бокса Забайкальского края в «ВКонтакте».
Организаторы 20 июля выберут пять самых интересных вариантов, а затем с помощью голосования дадут «народное» имя манулу. Автор-победитель получит два билета на финальные поединки чемпионата России по боксу. Об этом сообщает официальный портал Забайкальского края со ссылкой на федерацию бокса Забайкалья.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье придумывают имя талисману чемпионата России
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