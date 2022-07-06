В Бурятии студенты учатся выращивать молодой лес

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

В теплице растут и набираются сил около 200 тысяч сеянцев сосны и лиственницы



В теплицах, построенных для выращивания молодого леса, каждый день кипит работа. На помощь лесникам пришли студенты направления «Лесное дело» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- Ребята попросились к нам на практику, и мы с удовольствием их приняли. Для студентов это хорошая возможность отработать теорию на практике, а также узнать азы профессии. Ухаживать за малютками сеянцами достаточно тяжело – это кропотливый ручной труд, но ребята быстро освоились и очень умело управлялись с делами, - поделилась главный специалист отдела лесовосстановления «Лесресурс» Анна Денисенко.



В теплице растут и набираются сил около 200 тысяч сеянцев сосны и лиственницы.



- Работа в телицах всегда найдётся – нужно прополоть, полить, разрыхлить почву, и где необходимо подкормить удобрениями. Мне очень нравится проходить практику именно здесь. Каждый день бегу с улыбкой, ведь знаю, что тут ждут маленькие сосны и лиственницы, - рассказала студентка БГСХА Намжилма.









