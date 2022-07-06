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В Бурятии студенты учатся выращивать молодой лес

В Бурятии студенты учатся выращивать молодой лес
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
В теплице растут и набираются сил около 200 тысяч сеянцев сосны и лиственницы

В теплицах, построенных для выращивания молодого леса, каждый день кипит работа. На помощь лесникам пришли студенты направления «Лесное дело» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Ребята попросились к нам на практику, и мы с удовольствием их приняли. Для студентов это хорошая возможность отработать теорию на практике, а также узнать азы профессии. Ухаживать за малютками сеянцами достаточно тяжело – это кропотливый ручной труд, но ребята быстро освоились и очень умело управлялись с делами, - поделилась главный специалист отдела лесовосстановления «Лесресурс» Анна Денисенко.

В теплице растут и набираются сил около 200 тысяч сеянцев сосны и лиственницы.

- Работа в телицах всегда найдётся – нужно прополоть, полить, разрыхлить почву, и где необходимо подкормить удобрениями. Мне очень нравится проходить практику именно здесь. Каждый день бегу с улыбкой, ведь знаю, что тут ждут маленькие сосны и лиственницы, - рассказала студентка БГСХА Намжилма.




Лес студенты

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