В улан-уэнской колонии осуждённые сразились в шахматы

Участие приняли более десяти женщин



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл первый этап турнира по шахматам. Любители этой игры собрались в библиотеке.



В турнире приняли участие более 10 осуждённых. По словам организаторов, была напряжённая борьба за выход во второй этап, в котором женщины будут состязаться с осуждёнными других учреждений.



После победы во втором туре осуждённых ждёт выход в финал на всероссийский уровень, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



