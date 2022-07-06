Участие приняли более десяти женщин
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл первый этап турнира по шахматам. Любители этой игры собрались в библиотеке.
В турнире приняли участие более 10 осуждённых. По словам организаторов, была напряжённая борьба за выход во второй этап, в котором женщины будут состязаться с осуждёнными других учреждений.
После победы во втором туре осуждённых ждёт выход в финал на всероссийский уровень, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-уэнской колонии осуждённые сразились в шахматы
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