Местами ожидаются кратковременные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 июня по республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный 3-8, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +27,+32, местами +17,+22.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура днём +28,+30.
В Бурятии жара до +30
Общество, Фото:
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