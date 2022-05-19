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В Иркутске готовятся к «Парасибириаде»

В Иркутске готовятся к «Парасибириаде»
Общество,  Фото:pixabay.com
В городе пройдут соревнования СФО среди лиц с ПОДА

18 мая в Иркутской области состоялось совещание по подготовке и проведению спортивных игр Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2022». Соревнования с 14 по 18 июня пройдут в Иркутске.

Как рассказал на совещании председатель Иркутской областной организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» Константин Шумков, в настоящее время формируется команда Иркутской области для участия в «Парасибириаде». В её состав войдут спортсмены из Иркутска, Ангарска, Усть-Ордынского Бурятского округа и других муниципальных образований. Судейская бригада для проведения соревнований уже сформирована.

На совещании также обсуждались вопросы организации культурной программы для гостей, работы волонтёров, проведения церемоний открытия и закрытия игр и другие.

Напомним, в «Парасибириаде» планируют принять участие 11 команд. В программе соревнований пять видов спорта: пауэрлифтинг, настольный теннис, плавание, лёгкая атлетика, волейбол сидя. Для проведения игр будут задействованы водноспортивный комплекс «Солнечный» и спорткомплекс «Байкал-Арена». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

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Иркутск спорт Парасибириада лица с ПОДА СФО

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