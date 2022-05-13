Гражданам Монголии не разрешили вывезти из Бурятии саженцы









В Бурятии на таможенном посту МАПП «Кяхта» государственные инспекторы Россельхознадзора обнаружили у граждан Монголии посадочный материал без документов.- В ручной клади у трёх граждан Монголии были обнаружены восемь черенков посадочного материала с почвой, около 34 кг картофеля продовольственного в 13 сетках, три саженца укоренённых роз в бумажных пакетах, один пион укоренённый, одна гортензия укоренённая, одна яблоня, три саженца чёрной смородины. Документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние обнаруженной подкарантинной продукции, отсутствовали, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Вывоз посадочного материала без сопровождения фитосанитарным сертификатом является нарушением. Так что жителей Монголии привлекли к административной ответственности. Составлены три протокола.