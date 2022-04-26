Детский омбудсмен Бурятии помогает девочке, которую истязали

Уполномоченный по правам ребёнка Наталья Ганькина высказалась по поводу шокирующего нападения двух подружек на 15-летнюю девочку
На сессии Народного Хурала Бурятии подняли тему жестокого избиения 15-летней девочки в улан-удэнском микрорайоне Кирзавод. После ежегодного доклада уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии Натальи Ганькиной, вопрос задал депутат Народного Хурала Сергей Дорош:
- На прошлой неделе Республика Бурятия попала в федеральные телеграм-каналы с не очень хорошей повесткой, и всё касалось детей – три новости было за несколько дней. Спрошу про самую резонансную – с девочкой с Кирзавода. С ней сверстники поступили очень жестоко, даже зверски. Как там обстоят дела? Как у нас вообще дела с предупреждением таких ситуаций, профилактика какая-то ведётся? Какая работа ведётся?
По словам Натальи Ганькиной, прошлая неделя была богата негативными событиями в сфере детства. Работа ведётся совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних по трём основным направлениям.
- Мы знаем, что у нас есть в каждом районе коллегиальный орган, объединяющий усилия всех: система образования, здравоохранения, уголовно-исполнительная инспекция, правоохранительная структура. Задача комиссии по делам несовершеннолетних – объединив усилия, принять все меры для того, чтобы скрасить негативные последствия и профилактировать подобные проявления. Сегодня комиссией одного из районов по моей инициативе рассматриваются материалы в отношении родителей детей, органы правоохраны усмотрели ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, поэтому этот вопрос сейчас будет решаться на комиссии. И, конечно, беседа с родителями – почему так получилось. Есть также вопросы есть к занятости, к продаже алкоголя. Мы все видели, что это было в ночное время и несовершеннолетним кто-то реализовал этот алкоголь. Есть вопрос к тому, как осуществлялся контроль за местом сбора детей. Почему у нас дети в ночное время оказались одни и никто не принял меры? В четверг, тоже по моей инициативе, будет собрана комиссия по делам несовершеннолетних города Улан-Удэ. Мы с коллегами обсудим, что сделано на сегодня, - рассказала Наталья Ганькина.
Она подчеркнула, что приоритет сейчас – помощь пострадавшей девочке, которая прошла зверские издевательства.
- Это самая главная задача. Оказание медицинской, психологической помощи, юридической помощи – девочке очень много помощи потребуется. Поэтому я на связи и с родителями ребёнка, и с главой городской администрации, который уже подключился и тоже оказывает сопровождение семье пострадавшей девочки. Я хочу сказать, что наша республика вообще славится неравнодушными людьми, уже некоторые организации обратились в мой адрес с желанием помочь, протянуть руку помощи подростку, - сообщила Ганькина.
Что касается профилактики подобных нарушений, она выделила три «кита» в вопросе воспитания.
- Это не только семья. Воспитательная составляющая в школе должна быть. В прошлом году в закон об образовании было внесено существенное дополнение о воспитательной составляющей образовательного процесса. Школа должна не только учить, но и воспитывать. Ну и третий момент – это само общество. Что мы сейчас транслируем нашим детям? Каким примером мы детей учим, какой модели поведения? Мы все с вами видим новости наши, которые тиражируют к сожалению не всегда добрые вещи, - заявила омбудсмен, добавив, что нужно «как можно больше позитивного контента создавать для наших детей».
Как сообщал «Байкал-Daily», страшное нападение на 15-летнюю девочку произошло 18 апреля. Видео снял прохожий, когда увидел на улице на Кирзаводе сильно избитую девочку в одном нижнем белье. Из-за побоев её лицо сильно распухло и было покрыто страшными синяками. Это видео появилось в соцсетях, а в МВД по Бурятии тогда сообщили, что девочку избили две несовершеннолетние подружки, которым по 15 и 17 лет.
Следователи во время проверки вскрыли страшные подробности. Девочку не просто зверски избили, а затем также отвели в заброшенную квартиру, где продолжили истязать. Во время побоев юные мучительницы сняли с девочки нижнее бельё, связали руки. А затем стали поджигать зажигалкой волосы и тушить тлеющие окурки об её лицо и руки.
Когда издевательства наскучили, девушки отвели обнажённую потерпевшую на остановку, где бросили.
Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего».
Детский омбудсмен Бурятии помогает девочке, которую истязали
Общество, Фото:
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