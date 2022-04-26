 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 апреля

25 апреля

Популярное

Детский омбудсмен Бурятии помогает девочке, которую истязали

Детский омбудсмен Бурятии помогает девочке, которую истязали
Общество,  Фото:pixabay.com
Уполномоченный по правам ребёнка Наталья Ганькина высказалась по поводу шокирующего нападения двух подружек на 15-летнюю девочку

На сессии Народного Хурала Бурятии подняли тему жестокого избиения 15-летней девочки в улан-удэнском микрорайоне Кирзавод. После ежегодного доклада уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии Натальи Ганькиной, вопрос задал депутат Народного Хурала Сергей Дорош:

- На прошлой неделе Республика Бурятия попала в федеральные телеграм-каналы с не очень хорошей повесткой, и всё касалось детей – три новости было за несколько дней. Спрошу про самую резонансную – с девочкой с Кирзавода. С ней сверстники поступили очень жестоко, даже зверски. Как там обстоят дела? Как у нас вообще дела с предупреждением таких ситуаций, профилактика какая-то ведётся? Какая работа ведётся?

По словам Натальи Ганькиной, прошлая неделя была богата негативными событиями в сфере детства. Работа ведётся совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних по трём основным направлениям.

- Мы знаем, что у нас есть в каждом районе коллегиальный орган, объединяющий усилия всех: система образования, здравоохранения, уголовно-исполнительная инспекция, правоохранительная структура. Задача комиссии по делам несовершеннолетних – объединив усилия, принять все меры для того, чтобы скрасить негативные последствия и профилактировать подобные проявления. Сегодня комиссией одного из районов по моей инициативе рассматриваются материалы в отношении родителей детей, органы правоохраны усмотрели ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, поэтому этот вопрос сейчас будет решаться на комиссии. И, конечно, беседа с родителями – почему так получилось. Есть также вопросы есть к занятости, к продаже алкоголя. Мы все видели, что это было в ночное время и несовершеннолетним кто-то реализовал этот алкоголь. Есть вопрос к тому, как осуществлялся контроль за местом сбора детей. Почему у нас дети в ночное время оказались одни и никто не принял меры? В четверг, тоже по моей инициативе, будет собрана комиссия по делам несовершеннолетних города Улан-Удэ. Мы с коллегами обсудим, что сделано на сегодня, - рассказала Наталья Ганькина.

Она подчеркнула, что приоритет сейчас – помощь пострадавшей девочке, которая прошла зверские издевательства.

- Это самая главная задача. Оказание медицинской, психологической помощи, юридической помощи – девочке очень много помощи потребуется. Поэтому я на связи и с родителями ребёнка, и с главой городской администрации, который уже подключился и тоже оказывает сопровождение семье пострадавшей девочки. Я хочу сказать, что наша республика вообще славится неравнодушными людьми, уже некоторые организации обратились в мой адрес с желанием помочь, протянуть руку помощи подростку, - сообщила Ганькина.

Что касается профилактики подобных нарушений, она выделила три «кита» в вопросе воспитания.

- Это не только семья. Воспитательная составляющая в школе должна быть. В прошлом году в закон об образовании было внесено существенное дополнение о воспитательной составляющей образовательного процесса. Школа должна не только учить, но и воспитывать. Ну и третий момент – это само общество. Что мы сейчас транслируем нашим детям? Каким примером мы детей учим, какой модели поведения? Мы все с вами видим новости наши, которые тиражируют к сожалению не всегда добрые вещи, - заявила омбудсмен, добавив, что нужно «как можно больше позитивного контента создавать для наших детей».

Как сообщал «Байкал-Daily», страшное нападение на 15-летнюю девочку произошло 18 апреля. Видео снял прохожий, когда увидел на улице на Кирзаводе сильно избитую девочку в одном нижнем белье. Из-за побоев её лицо сильно распухло и было покрыто страшными синяками. Это видео появилось в соцсетях, а в МВД по Бурятии тогда сообщили, что девочку избили две несовершеннолетние подружки, которым по 15 и 17 лет.

Следователи во время проверки вскрыли страшные подробности. Девочку не просто зверски избили, а затем также отвели в заброшенную квартиру, где продолжили истязать. Во время побоев юные мучительницы сняли с девочки нижнее бельё, связали руки. А затем стали поджигать зажигалкой волосы и тушить тлеющие окурки об её лицо и руки.

Когда издевательства наскучили, девушки отвели обнажённую потерпевшую на остановку, где бросили.

Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего».


истязание уполномоченный по правам ребенка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Детский омбудсмен Бурятии помогает девочке, которую истязали
Детский омбудсмен Бурятии помогает девочке, которую истязали
Общество, 26.04.2022
Уполномоченный по правам ребёнка Наталья Ганькина высказалась по поводу шокирующего нападения двух подружек на 15-летнюю девочку
Военные Бурятии победили на конкурсе «Полевая кухня»
Военные Бурятии победили на конкурсе «Полевая кухня»
Общество, 26.04.2022
Они представят Восточный военный округ на всеармейском конкурсе
В Улан-Удэ выбрали лучших знатоков математики и физики
В Улан-Удэ выбрали лучших знатоков математики и физики
Общество, 26.04.2022
Школьники получили ценные призы в виде телевизора, ноутбука и телефона
В Иркутской области хотят перерабатывать отходы лесопиления
В Иркутской области хотят перерабатывать отходы лесопиления
Общество, 26.04.2022
Проект представили участникам «Экспортного десанта»
В Бурятии просят проверить детские площадки
В Бурятии просят проверить детские площадки
Общество, 26.04.2022
С такой просьбой обратились к детскому омбудсмену
Волейболистка из Бурятии стала чемпионкой России женской лиги «Б»
Волейболистка из Бурятии стала чемпионкой России женской лиги «Б»
Общество, 26.04.2022
В финале команда «Муром» выиграла 10 матчей из 10
Сразу четыре актёра покидают Русский драмтеатр в Улан-Удэ
Сразу четыре актёра покидают Русский драмтеатр в Улан-Удэ
Общество, 26.04.2022
Крупные изменения в актёрском составе произойдут в Русском драмтеатре
В Улан-Удэ откроется выставка уральского художника «Путешествие в Тибет»
В Улан-Удэ откроется выставка уральского художника «Путешествие в Тибет»
Общество, 26.04.2022
Выставка начнёт действовать 30 апреля в Художественном музее
В Улан-Удэ «Малышок» отметил 50-летие
В Улан-Удэ «Малышок» отметил 50-летие
Общество, 26.04.2022
За время существования центра сотни детей обрели семьи
В Бурятию прибыли 14 беженцев
В Бурятию прибыли 14 беженцев
Общество, 26.04.2022
Почти все беженцы разъехались по районам республики
Юлия Жамбалова рассказала о пленных из Бурятии, которых обменяли
Юлия Жамбалова рассказала о пленных из Бурятии, которых обменяли
Общество, 26.04.2022
Уполномоченный по правам человека в Бурятии объяснила ситуацию с военнопленными на сессии парламента
В отдалённом районе Бурятии изюбри «принесли весну»
В отдалённом районе Бурятии изюбри «принесли весну»
Общество, 26.04.2022
Изюбри впервые с зимы вышли к источникам
Юные артисты из Бурятии завоевали серебряные медали на Дельфийских играх
Юные артисты из Бурятии завоевали серебряные медали на Дельфийских играх
Общество, 26.04.2022
На мероприятие приехало рекордное число участников
В Улан-Удэ дал концерт известный виолончелист
В Улан-Удэ дал концерт известный виолончелист
Общество, 26.04.2022
Виолончель в Улан-Удэ не звучала уже давно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^