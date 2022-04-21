В Улан-Удэ подружки-садистки зверски пытали 15-летнюю девочку

Девочку не только жестоко избили, но и истязали зажигалкой и тлеющими сигаретами
Стали известны новые подробности нашумевшего инцидента с избиением 15-летней девочки в Улан-Удэ. Как выяснили следователи, её не только сильно избили, но и мучили, поджигая волосы и туша окурки о лицо.
Как сообщал «Байкал-Daily», шокирующее видео появилось в пабликах 19 апреля. Прохожий включил камеру, когда увидел на улице на Кирзаводе сильно избитую девочку в одном нижнем белье. Из-за побоев её лицо сильно распухло и было покрыто страшными синяками.
Накануне в МВД по Бурятии сообщили, что пострадавшая – 15-летняя девочка. В полицию обратилась её бабушка: она заявила не только о побоях, но и о краже куртки, телефона и ключей внучки. Полицейские установили, что сильно избили девочку 17-летняя студентка колледжа и её подруга – 15-летняя школьница. Кстати, обе воспитываются в полных благополучных семьях.
Сегодня стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего».
- По версии следствия, 18 апреля днём потерпевшая приехала в микрорайон Кирзавод, где на улице случайно повстречала двух девушек. С одной из них она была знакома и находилась в неприязненных отношениях. Они отвели потерпевшую в безлюдное место на территорию промышленной базы, где стали избивать, а затем сняли с неё и порвали верхнюю одежду. Спустя некоторое время их спугнул прохожий, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.
Но на этом, как выяснилось, мучительницы не остановились. Они отвели свою жертву в заброшенную квартиру, где продолжили истязать. Во время побоев они сняли с девочки нижнее бельё, связали руки. А затем стали поджигать зажигалкой волосы и тушить тлеющие окурки об ее лицо и руки.
Когда издевательства наскучили, девушки отвели обнажённую потерпевшую на остановку, где бросили. Помощь ей оказал случайный прохожий, он отдал ей кофту, чтобы прикрыться и сам на такси увёз домой.
Отметим, подозреваемой по уголовному делу об истязании проходит 17-летняя студентка. Её 15-летняя подруга, которая также участвовала в пытках, не достигла возраста уголовной ответственности.
- В отношении несовершеннолетней подозреваемой ввиду её возраста избрана мера пресечения в виде передачи под присмотр родителей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - уточнили в следственном управлении.
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Происшествия, Фото:
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