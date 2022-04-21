 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

20 апреля

Популярное

В Улан-Удэ подружки-садистки зверски пытали 15-летнюю девочку

В Улан-Удэ подружки-садистки зверски пытали 15-летнюю девочку
Происшествия,  Фото:t.me/novosti_ulanude
Девочку не только жестоко избили, но и истязали зажигалкой и тлеющими сигаретами

Стали известны новые подробности нашумевшего инцидента с избиением 15-летней девочки в Улан-Удэ. Как выяснили следователи, её не только сильно избили, но и мучили, поджигая волосы и туша окурки о лицо.

Как сообщал «Байкал-Daily», шокирующее видео появилось в пабликах 19 апреля. Прохожий включил камеру, когда увидел на улице на Кирзаводе сильно избитую девочку в одном нижнем белье. Из-за побоев её лицо сильно распухло и было покрыто страшными синяками.

Накануне в МВД по Бурятии сообщили, что пострадавшая – 15-летняя девочка. В полицию обратилась её бабушка: она заявила не только о побоях, но и о краже куртки, телефона и ключей внучки. Полицейские установили, что сильно избили девочку 17-летняя студентка колледжа и её подруга – 15-летняя школьница. Кстати, обе воспитываются в полных благополучных семьях.

Сегодня стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего».

- По версии следствия, 18 апреля днём потерпевшая приехала в микрорайон Кирзавод, где на улице случайно повстречала двух девушек. С одной из них она была знакома и находилась в неприязненных отношениях. Они отвели потерпевшую в безлюдное место на территорию промышленной базы, где стали избивать, а затем сняли с неё и порвали верхнюю одежду. Спустя некоторое время их спугнул прохожий, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.

Но на этом, как выяснилось, мучительницы не остановились. Они отвели свою жертву в заброшенную квартиру, где продолжили истязать. Во время побоев они сняли с девочки нижнее бельё, связали руки. А затем стали поджигать зажигалкой волосы и тушить тлеющие окурки об ее лицо и руки.

Когда издевательства наскучили, девушки отвели обнажённую потерпевшую на остановку, где бросили. Помощь ей оказал случайный прохожий, он отдал ей кофту, чтобы прикрыться и сам на такси увёз домой.

Отметим, подозреваемой по уголовному делу об истязании проходит 17-летняя студентка. Её 15-летняя подруга, которая также участвовала в пытках, не достигла возраста уголовной ответственности.

- В отношении несовершеннолетней подозреваемой ввиду её возраста избрана мера пресечения в виде передачи под присмотр родителей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - уточнили в следственном управлении. 
истязание

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии горел телерадиопередающий центр
В Бурятии горел телерадиопередающий центр
Происшествия, 21.04.2022
Сгорело административное здание
В Улан-Удэ подружки-садистки зверски пытали 15-летнюю девочку
В Улан-Удэ подружки-садистки зверски пытали 15-летнюю девочку
Происшествия, 21.04.2022
Девочку не только жестоко избили, но и истязали зажигалкой и тлеющими сигаретами
В Бурятии оштрафовали наркомана из Омской области
В Бурятии оштрафовали наркомана из Омской области
Происшествия, 21.04.2022
Мужчина хранил наркотики в кармане куртки
В Улан-Удэ женщина устроила пожар на кладбище
В Улан-Удэ женщина устроила пожар на кладбище
Происшествия, 21.04.2022
Огонь быстро распространился на могилы  
В Улан-Удэ массово эвакуируют школы
В Улан-Удэ массово эвакуируют школы
Происшествия, 21.04.2022
В столицу Бурятии вновь пришли сообщения с угрозой минирования
Незнакомцы с ножом ограбили улан-удэнца в подъезде
Незнакомцы с ножом ограбили улан-удэнца в подъезде
Происшествия, 21.04.2022
Нападение произошло в подъезде дома на улице Цивилёва
В Улан-Удэ автобус сбил девочку
В Улан-Удэ автобус сбил девочку
Происшествия, 21.04.2022
Наезд произошёл на «зебре»
В Бурятии почти справились со сложным лесным пожаром
В Бурятии почти справились со сложным лесным пожаром
Происшествия, 21.04.2022
Людей на тушение лесного пожара доставляли вертолётом
В Бурятии 18-летний сборщик конопли получил условный срок
В Бурятии 18-летний сборщик конопли получил условный срок
Происшествия, 20.04.2022
Молодой человек изготовил наркотики для личного пользования
В Чите мужчина, пожелав интимные услуги, отдал мошенникам более 200 тысяч
В Чите мужчина, пожелав интимные услуги, отдал мошенникам более 200 тысяч
Происшествия, 20.04.2022
Гость из Амурской области стал жертвой мошенников
В Улан-Удэ умер пациент, которого ошибочно лечили от ковида
В Улан-Удэ умер пациент, которого ошибочно лечили от ковида
Происшествия, 20.04.2022
Пациента госпитализировали в ковидное отделение, несмотря на отрицательный ПЦР-тест
В Иркутске спасли малыша, который проглотил 24 магнита
В Иркутске спасли малыша, который проглотил 24 магнита
Происшествия, 20.04.2022
Магниты скрепились внутри кишечника, так что потребовалась операция

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^