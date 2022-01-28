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Уехавший в США бизнесмен из Улан-Удэ устроил сына в школу

Уехавший в США бизнесмен из Улан-Удэ устроил сына в школу
Общество,  Фото:страница Алексея Семёнова
Алексей Семёнов рассказывает о том, как устраивает новую жизнь в Штатах

Известный в Бурятии Алексей Семёнов (предприниматель, блогер «Лёха-бурят»), сбежавший в США, поделился радостной новостью. Он сообщил, что его сын пошёл в местную школу. Видео, которое он записал на фоне школы, опубликовано накануне на странице в Instagram.

- Сегодня такой хороший солнечный день. Первый день сына в школе. Отдали в школу Dyer-Kelly Elementary school San Juan District. Вот это слово District наводит на мысли о фильме «Голодные игры» (16+). Скоро на всех экранах мира. Была там Сойка-пересмешница, будет Дэвид-Багатур, выступает за San Juan District, - пошутил Алексей Семёнов.

В комментариях подписчики разделяют с ним радость и желают дальнейшего благополучия: «Успехов нашему тёзке», «Рада видеть вас, Алексей! Успехов! Всё будет хорошо!», «Какие вы молодцы!», «Поздравляю! Хорошей адаптации в школе сынуле!», «Молодцы, самое ценное - это дать отличное образование детям», «Леха, удачи сыну! Ты молодец».

Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Семёнов прикован к инвалидному креслу после автоаварии в 1998 году. Мужчина не только не отчаялся, он стал примером для других. Шесть лет назад на передаче Первого канала «Мужское / Женское» (16+) он стал героем выпуска под названием «Невозможное возможно». В студии он поделился успехами своего бизнеса, спортивными достижениями и даже показал танец на коляске.

В Улан-Удэ Алексей держал свою автомастерскую, которую пришлось закрыть в разгар ковидных ограничений. В прошлом году отчаявшийся предприниматель записал видеообращение к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить ему и семье вид на жительство. А в ноябре Алексей, супруга и сын, отправились в США. В Штаты они попали через Мексику, обратившись к американским пограничникам с просьбой о политическом убежище. Некоторое время Семёновы даже провели в тюрьме для иммигрантов, но довольно быстро им выдали пакет документов, дающий право на легальное нахождение в США.

Алексей рассказывает, что, несмотря на все трудности, в том числе финансовые, они нисколько не жалеют о переезде
США школа

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