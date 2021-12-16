Уехавший в США улан-удэнский бизнесмен находится в поиске квартиры

Алексей Семёнов рассказал, что решение уехать в Америку было обдуманным
Семья известного в Бурятии предпринимателя Алексея Семёнова, который просил политического убежища у Байдена, а недавно перебрался в США, была готова к трудностям. По его словам, они нисколько не пожалели, что переехали в США. Сейчас семья находится в поиске квартиры в Сакраменто, столице штата Калифорния. После того, как улан-удэнцы найдут квартиру, они смогут получить права и завести банковскую карту. В Америке всё завязано на адресе, рассказал Семёнов.
- Довольно долго ищем жилье, пока нет подходящих вариантов. Третью неделю находимся в поисках. Многие варианты нам просто не подходят, то второй этаж, то неблагополучный район, - рассказал «Байкал-Daily» Алексей.
Несмотря на все трудности, он отмечает, что они не жалеют о переезде. Но сейчас для семьи наступили небольшие финансовые трудности. Квартира пока не найдена, и в силу своей инвалидности Семёнов пока не нашёл работу.
- В моём положении сложно сразу найти работу. Здоровые мужики на второй-третий день после приезда находят её. Сейчас находимся на «бреющем полёте» в плане финансов, - улыбается Алексей.
По его словам, деньги заканчиваются очень быстро, к примеру, проживание в отеле обходится в 70 долларов в сутки. Семья Семёновых приехала в США с небольшой суммой, и эти средства буквально тают на глазах в переводе на американскую валюту. И без машины в одноэтажной Америке передвигаться невозможно, так что улан-удэнец приобрёл «Тойоту» 2004 года за 220 тысяч рублей в переводе на российскую валюту.
- Здесь автомобиль – это средство передвижения. Сакраменто очень растянут, пешком его не обойдёшь, - рассказал Семенов.
В США есть диаспоры бурят, особенно дружное в Нью-Йорке, большое количество наших земляков живёт в Сан-Франциско. Они могли бы помочь Алексею хотя бы первое время. Связаться с Семеновым можно через Facebook.
Как сообщал «Байкал-Daily», про Алексея Семёнова Бурятия узнала пять лет назад, когда он стал героем передачи Первого канала «Мужское / Женское» (16+). Выпуск с ним назвали «Невозможное возможно», рассказав о потрясающей силе воли улан-удэнца. В студии он как раз делился успехами своего бизнеса, спортивными достижениями и даже показал танец на коляске. В Улан-Удэ Алексей держал свою автомастерскую, которую пришлось закрыть в разгар «ковидных» ограничений.
Лишившись бизнеса, улан-удэнец записал видеообращение к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить ему и семье вид на жительство. А в ноябре Алексей и члены его семьи отправились на незаконное пересечение границы США, побывала в местной иммиграционной тюрьме и попросили политическое убежище. Жители Бурятии активно поддерживают Алексея, оставляя ему многочисленные пожелания счастливой жизни в новой стране.
Уехавший в США улан-удэнский бизнесмен находится в поиске квартиры
Общество, Фото:
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