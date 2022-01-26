Водителей Улан-Удэ ожидает массовая проверка

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Проверка состоится в четверг



Вечером 27 января в Улан-Удэ состоится очередная массовая проверка водителей.



Дополнительные наряды ГИБДД будут выставлены на основных магистральных улицах столицы Бурятии.



- Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также использованию водителями и пассажирами ремней безопасности, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В 2021 году по вине нетрезвых водителей в Бурятии произошло 201 ДТП, в которых 44 человека погибли и 285 получили травмы.



Сотрудники ГИБДД при надзоре за дорожным движением задержали свыше восьми тысяч пьяных водителей.



Полицейские просят не оставаться равнодушными и сообщать о представляющих опасность водителях в полицию по телефонам: 29-29-02, 29-29-99 или 102 (112).



