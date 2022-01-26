Проверка состоится в четверг
Вечером 27 января в Улан-Удэ состоится очередная массовая проверка водителей.
Дополнительные наряды ГИБДД будут выставлены на основных магистральных улицах столицы Бурятии.
- Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также использованию водителями и пассажирами ремней безопасности, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В 2021 году по вине нетрезвых водителей в Бурятии произошло 201 ДТП, в которых 44 человека погибли и 285 получили травмы.
Сотрудники ГИБДД при надзоре за дорожным движением задержали свыше восьми тысяч пьяных водителей.
Полицейские просят не оставаться равнодушными и сообщать о представляющих опасность водителях в полицию по телефонам: 29-29-02, 29-29-99 или 102 (112).
Водителей Улан-Удэ ожидает массовая проверка
Общество, Фото:
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