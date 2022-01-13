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19 борцов Бурятии выступят на турнире «Иван Ярыгин»

19 борцов Бурятии выступят на турнире «Иван Ярыгин»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Масштабный турнир соберёт свыше 250 спортсменов

19 бурятских борцов выступят на турнире «Иван Ярыгин» (0+) в Красноярске, сообщили в пресс-службе республиканского министерства спорта.

Ежегодный масштабный турнир по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин» вновь соберёт сильнейших борцов со всей страны. Турнир пройдёт в Красноярске с 27 по 30 января. Будет разыграно 10 комплектов наград среди свыше 250 спортсменов из десяти стран мира.

В этом году Бурятию на турнире представят 19 борцов. В составе мужской сборной выступят Алдар Бальжинимаев, Жаргал Дамдинов, Даша Шарастепанов, Тамир Гармаев, Балдан Цыжипов.

В женскую сборную вошли Ирина Ологонова, Ульяна Тукуренова, Жаргалма Цыремпилова, Вероника Чумикова, Мария Кузнецова, Наиля Абзалова, Евгения Захарченко, Дарима Санжеева, Эржема Жамсаранова, Мунсэл Цыденова, Алена Сангадиева, Кристина Тамразян, Кристина Кондратьева, Анна Лопатина.

- Первый этап подготовки начался в Дагестане в начале декабря. Поборолись на турнире и остались там. Выступили на турнире памяти Дмитрия Миндиашвили, - делится главный тренер по вольной борьбе Центра спортивной подготовки минспорта Бурятии Цыбик Максаров.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этот раз турнир пропустит бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года Евгений Жербаев. Причиной тому стал разрыв передней таранно-малоберцовой связки голеностопного сустава. На полное восстановление примерно уйдёт 3-4 месяца. 
спорт вольная борьба

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