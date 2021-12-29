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Евгений Жербаев пропустит турнир из серии гран-при

Евгений Жербаев пропустит турнир из серии гран-при
Общество,  Фото:официальная группа Александра Богомоева
Борцу провели операцию на голеностопном суставе

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года Евгений Жербаев пропустит гран-при «Иван Ярыгин 2022». Соревнования должны пройти с 26 по 30 января в Красноярске.

В Москве Евгению Жербаеву сделали операцию в клинико-диагностическом центре МЕДСИ на Красной Пресне. У спортсмена был разрыв передней таранно-малоберцовой связки голеностопного сустава. На полное восстановление примерно уйдёт 3-4 месяца, сообщает группа «Борцы Бурятии».

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре на чемпионате мира, который проходил в Норвегии, бурятский борец выиграл бронзовую медаль. Произошедшее стало радостным событием в республике: Евгений Жербаев получил единовременную премию и ключи от двухкомнатной квартиры в новостройке. Кроме этого, любители борьбы скинулись и подарили ему более полутора миллиона рублей.
вольная борьба спорт Бурятия операция

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