В Бурятии должникам будут сохранять минимальный доход

О нововведении рассказал главный судебный пристав Бурятии



С 2022 года года при взыскании задолженности приставы будут сохранять на счету должника средства в размере прожиточного минимума. Об этом сообщил руководитель УФССП по Бурятии Пётр Ертанов.



- С 1 февраля 2022 года вступает в силу изменение, которое предполагает определённый финансовый иммунитет для граждан, у кого достаточно низкий уровень доходов. Если человек получает чуть больше прожиточного минимума, он имеет право подать заявление в службу судебных приставов. В заявлении мотивируется необходимость о снижении удержания или отмену удержания, - сообщил Пётр Ертанов.



Также главный судебный пристав Бурятии отметил, что если должник получает чуть больше прожиточного минимума, даже на рубль, то в заявлении он должен указать к какой социально-демографической группе относится (пенсионеры, дети, трудоспособное население). Если человек имеет доход ниже прожиточного минимума, то, соответственно, сразу подаёт заявление, и взыскание приставы не производят.



- Мы это делаем для того, чтобы должник смог проживать с теми средствами, которые он получает. Купить еду, заплатить за коммунальные услуги – после всех этих процедур по итогу небольшая сумма остается. Конечно, есть оступившиеся, к сожалению, которые злоупотребляют алкогольными напитками, не платят алименты, но они также же граждане, - добавил Пётр Ертанов.



В заявлении должник должен указать свои данные: ФИО, гражданство, реквизиты документа, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства. Сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счёте, в одном банке.



- Обращаю внимание, что только один банк, один расчётный счёт по которому судебный пристав-исполнитель не будет производить списание. По всем остальным счетам, в других банках иные выплаты не будут пользоваться иммунитетом. Это очень важно понимать. Мы это сразу увидим, – подчеркнул руководитель УФССП по Бурятии.



Если на содержании у должника имеются родственник-инвалид, или другие иждивенцы, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.



С начала следующего года заявление можно будет подать через портал «Госуслуги». Заявление будет рассматриваться до 30 календарных дней.





