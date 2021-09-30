Бурятию посетила делегация из Индии

Общество, Фото: пресс-служба национального музея РБ

Стороны подписали меморандум о возможном сотрудничестве в образовательной и культурной областях



Представители национального центра искусств имени Индиры Ганди, международного центра культурных исследований, международной буддийской конфедерации и Индийского национального центра Азиатской буддийской конференции за мир посетили Бурятию. Видные деятели Индии приехали в Россию в целях укрепления существующих давних культурных связей между нашими странами, а также для установления сотрудничества с буддийскими организациями, образовательными и культурными учреждениями.



Ранее, 15 сентября, делегация приняла участие в приёме в посольстве Индии в Москве, который был организован от имени посла Индии в Российской Федерации господина Д.Б. Векантеша Вармы. На приёме была представлена новая биография 19-го Кушок Бакула Ринпоче (1917-2003 гг.), одного из самых известных лам Индии, который служил послом Индии в Монголии в 1990-2000 годах и способствовал возрождению буддизма в Монголии и России.



После посещения Москвы, Санкт-Петербурга, Калмыкии и Иркутска делегация находилась с трёхдневным визитом в Улан-Удэ.



27 сентября в Иволгинском дацане делегация встретилась с Пандито Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым, главой Буддийской традиционной Сангхи Российской Федерации. Делегация вручила первый экземпляр монгольского Канджура, изданного министерством культуры Индии.



Ещё одним важным событием во время визита стало подписание меморандума о взаимопонимании между национальным центром искусств имени Индиры Ганди, министерством культуры Бурятии, правительством Индии и Буддийским университетом Даши Чойнхорлин в Улан-Удэ. В соглашении, подписанном 27 сентября, обе стороны рассматривают возможность сотрудничества в образовательной и культурной областях, в частности, в области буддийской философии, буддийской науки, астрологии, медицины и искусства. От имени индийской стороны меморандум о взаимопонимании подписал доктор Саччиананд Джоши, член-секретарь национального центра искусств имени Индиры Ганди. От имени Буддийского университета Даши Чойнхорлин меморандум подписал Геше Дымбрыл Дашибалданов. Генеральный консул Индии во Владивостоке Шаши Бхушан присутствовал на церемонии подписания.



Делегация также встретилась с министром культуры республики Соелмой Дагаевой и обсудила различные возможности для укрепления культурных связей.



На следующий день, 28 сентября, делегация посетила национальный музей Бурятии. Участникам делегации провели экскурсии по выставкам в музее истории Бурятии им. М. Н. Хангалова, в художественном музее им. Ц. С. Сампилова и в музее природы Бурятии.



- Сегодня я посетил музей природы Бурятии. Мне представили экспонаты живого и неживого мира в весьма художественном стиле, которые смогут по достоинству оценить люди всех возрастов! Я благодарю сотрудников музея, - написал Пандид Шри Суреш Сони в книге отзывов.



Делегацию повсюду принимали с большой теплотой, что символизирует крепкую дружбу между Индией и Россией, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

