В Агинском округе объявлен конкурс детских театров

Мероприятие посвящено юбилею писателя и драматурга Даширабдана Батожабая



С 14 по 18 октября в Агинском Бурятском округе состоится межмуниципальный конкурс детских театральных коллективов «Тахуунай». Мероприятие посвящено столетию бурятского драматурга Даширабдана Батожабая и пройдёт в рамках фестиваля бурятского языка.



Конкурсанты могут участвовать в двух возрастных категориях: от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет. На конкурс участники могут представить спектакли продолжительностью до 30 минут или малые театральные формы (музыкально-драматическая, пластическая, музыкально-литературная композиция, мини-спектакль, отрывок из спектакля) продолжительностью до 20 минут.



Конкурс проводится дистанционно. С 10 по 14 октября состоится приём заявок и видеозаписей конкурсных работ. С 14 по 18 октября присланные материалы будут обработаны и размещены на канале YouTube центра развития бурятской культуры Забайкальского края. В эти же даты жюри просмотрит видеозаписи конкурсных работ и 18 октября подведёт итоги. Об этом сообщает пресс-служба центра.



Возрастное ограничение 6+

