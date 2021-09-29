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В Агинском округе объявлен конкурс детских театров

В Агинском округе объявлен конкурс детских театров
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие посвящено юбилею писателя и драматурга Даширабдана Батожабая

С 14 по 18 октября в Агинском Бурятском округе состоится межмуниципальный конкурс детских театральных коллективов «Тахуунай». Мероприятие посвящено столетию бурятского драматурга Даширабдана Батожабая и пройдёт в рамках фестиваля бурятского языка.

Конкурсанты могут участвовать в двух возрастных категориях: от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет. На конкурс участники могут представить спектакли продолжительностью до 30 минут или малые театральные формы (музыкально-драматическая, пластическая, музыкально-литературная композиция, мини-спектакль, отрывок из спектакля) продолжительностью до 20 минут.

Конкурс проводится дистанционно. С 10 по 14 октября состоится приём заявок и видеозаписей конкурсных работ. С 14 по 18 октября присланные материалы будут обработаны и размещены на канале YouTube центра развития бурятской культуры Забайкальского края. В эти же даты жюри просмотрит видеозаписи конкурсных работ и 18 октября подведёт итоги. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Возрастное ограничение 6+
Агинский Бурятский округ конкурс театр дети бурятский язык

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