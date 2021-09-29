Мероприятие посвящено юбилею писателя и драматурга Даширабдана Батожабая
С 14 по 18 октября в Агинском Бурятском округе состоится межмуниципальный конкурс детских театральных коллективов «Тахуунай». Мероприятие посвящено столетию бурятского драматурга Даширабдана Батожабая и пройдёт в рамках фестиваля бурятского языка.
Конкурсанты могут участвовать в двух возрастных категориях: от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет. На конкурс участники могут представить спектакли продолжительностью до 30 минут или малые театральные формы (музыкально-драматическая, пластическая, музыкально-литературная композиция, мини-спектакль, отрывок из спектакля) продолжительностью до 20 минут.
Конкурс проводится дистанционно. С 10 по 14 октября состоится приём заявок и видеозаписей конкурсных работ. С 14 по 18 октября присланные материалы будут обработаны и размещены на канале YouTube центра развития бурятской культуры Забайкальского края. В эти же даты жюри просмотрит видеозаписи конкурсных работ и 18 октября подведёт итоги. Об этом сообщает пресс-служба центра.
Возрастное ограничение 6+
В Агинском округе объявлен конкурс детских театров
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчину отправили в колонию общего режима
Участники мероприятия пройдут олимпийскую милю
Мероприятие посвящено юбилею писателя и драматурга Даширабдана Батожабая
Местами температура опускалась до -10
Жителям Бурятии покажут экспонаты музеев «Золотого кольца России»
Заявки на участие принимаются до 8 октября
Победительницей «Mrs Planet Eurasia» стала Валерия Губина
В мероприятии приняло участие 18 школ республики
В Иркутской области состоялся турнир на призы Вячеслава Булдакова
Граждан переведут на домашнее наблюдение
Итоги первых туров подведут завтра, 29 сентября
Победителю вручили приз – 100 голов мелкого рогатого скота
Победу одержала команда «Железная маска» из Ленинского района
В Свято-Одигитриевском соборе прошли праздничные богослужения
Среди ветеранов победу праздновала команда КПРФ