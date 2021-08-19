В народе праздник также называется Яблочным Спасом
19 августа православные верующие отметили великий двунадесятный праздник Преображение Господне. В русской народной традиции Преображение называется Вторым или Яблочным Спасом, так как его справляют одновременно с поспеванием яблок. До этого дня не полагалось вкушать яблоки, но начиная с этого дня разрешается есть яблоки и фрукты, освящение которых совершается в конце праздничной литургии.
Накануне праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил всенощное бдение в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ. Ему сослужили клирики собора. Митрополитом была совершена лития и освящение хлебов. После чтения Евангельского зачала прихожане были помазаны освящённым елеем.
В день Преображения Господня митрополит Иосиф совершил в соборе Божественную литургию. Песнопения за богослужением исполняли два хора: архиерейский и детский хор.
- После заамвонной молитвы на средине храма был совершён чин освящения винограда и других плодов нового урожая, — при пении тропаря и кондака праздника Владыка окадил фрукты благовонным ладаном, прочитал две положенные молитвы и окропил плоды освящённой водой, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
По окончании литургии было совершено славление праздника, а затем митрополит Иосиф обратился к прихожанам со словами поздравления и архипастырского назидания.
В Бурятии отметили Преображение Господне
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