В Сербии открылась выставка, подготовленная библиотекой Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба национальной библиотеки РБ

Международная выставка в галерее Сербского телевидения посвящена дипломату Савве Владиславичу-Рагузинскому



С 8 июля по 10 сентября в большом зале галереи Сербского национального телевидения начнёт работу мультимедийная выставка, посвящённая выдающему российскому дипломату Савве Владиславичу-Рагузинскому. Организатором выставки выступили Бранко Вукоманович, потомок графа Саввы Владиславича-Рагузинского, и национальная библиотека Бурятии.



Ранее выставка была подготовлена специалистами библиотеки и демонстрировалась в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. Там с выставкой познакомился Бранко Вукоманович, проживающий в Сербии. По инициативе Бранко работа над проектом была продолжена. Результатом совместной работы стала демонстрация выставки в здании национального телевидения Сербии.



Граф Савва Лукич Владиславич-Рагузинский (1669–1738) – сподвижник императора Петра I, государственный и общественный деятель, оказавший существенное влияние на развитие экономики и культуры России, на формирование духовного единства славянских народов.



В экспозиции представлены архивные документы, книги и статьи, посвящённые основным этапам жизни и деятельности Рагузинского: его вкладу в развитие и укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой, основании русской военной службы разведки и т. д.



Особое внимание в экспозиции было уделено миссии Саввы Рагузинского в Азии. В ходе длительных переговоров в пограничном районе на реке Буре 20 августа 1727 года между Российской империей и империей Цин был подписан Буринский трактат о разграничении границ и торговле между государствами. Ещё один раздел выставки был посвящён истории основания города Троицкосавска (ныне Кяхта), а также памятникам Рагузинскому. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.



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