 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июля

07 июля

Популярное

В Сербии открылась выставка, подготовленная библиотекой Бурятии

В Сербии открылась выставка, подготовленная библиотекой Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба национальной библиотеки РБ
Международная выставка в галерее Сербского телевидения посвящена дипломату Савве Владиславичу-Рагузинскому

С 8 июля по 10 сентября в большом зале галереи Сербского национального телевидения начнёт работу мультимедийная выставка, посвящённая выдающему российскому дипломату Савве Владиславичу-Рагузинскому. Организатором выставки выступили Бранко Вукоманович, потомок графа Саввы Владиславича-Рагузинского, и национальная библиотека Бурятии.

Ранее выставка была подготовлена специалистами библиотеки и демонстрировалась в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. Там с выставкой познакомился Бранко Вукоманович, проживающий в Сербии. По инициативе Бранко работа над проектом была продолжена. Результатом совместной работы стала демонстрация выставки в здании национального телевидения Сербии.

Граф Савва Лукич Владиславич-Рагузинский (1669–1738) – сподвижник императора Петра I, государственный и общественный деятель, оказавший существенное влияние на развитие экономики и культуры России, на формирование духовного единства славянских народов.

В экспозиции представлены архивные документы, книги и статьи, посвящённые основным этапам жизни и деятельности Рагузинского: его вкладу в развитие и укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой, основании русской военной службы разведки и т. д.

Особое внимание в экспозиции было уделено миссии Саввы Рагузинского в Азии. В ходе длительных переговоров в пограничном районе на реке Буре 20 августа 1727 года между Российской империей и империей Цин был подписан Буринский трактат о разграничении границ и торговле между государствами. Ещё один раздел выставки был посвящён истории основания города Троицкосавска (ныне Кяхта), а также памятникам Рагузинскому. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.

Возрастное ограничение 6+
выставка история Бурятия библиотека Сербия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии наградят победителей конкурса прозы
В Бурятии наградят победителей конкурса прозы
Общество, 08.07.2021
Награждение призёров первого этапа литературного конкурса, посвящённого столетию республики, пройдёт онлайн
Врача из Агинского округа наградили посмертно
Врача из Агинского округа наградили посмертно
Общество, 08.07.2021
Заведующая отделением Агинской скорой медицинской помощи награждена орденом Пирогова
Три семьи из Усть-Ордынского округа выиграли «Газели»
Три семьи из Усть-Ордынского округа выиграли «Газели»
Общество, 08.07.2021
В Иркутской области восемь многодетных семей получили ключи от новых микроавтобусов
В Бурятии авиакомпании получат субсидии на полёты в Тунку
В Бурятии авиакомпании получат субсидии на полёты в Тунку
Общество, 08.07.2021
Начат приём заявлений на субсидии для рейсов, связывающих Улан-Удэ и Кырен
В Забайкалье от паводков пострадало более 4000 человек
В Забайкалье от паводков пострадало более 4000 человек
Общество, 08.07.2021
Пострадавшие получат выплаты по ущербу размером 50 и 100 тысяч рублей
На вокзале и в аэропорту Иркутска появятся пункты ПЦР-диагностики
На вокзале и в аэропорту Иркутска появятся пункты ПЦР-диагностики
Общество, 08.07.2021
Свою работу они начнут уже на следующей неделе
В горах Бурятии стартовал фестиваль «Эргэне-Кун»
В горах Бурятии стартовал фестиваль «Эргэне-Кун»
Общество, 08.07.2021
Проект проводится в формате экспедиции, объединяющей раскопки, семинар и памятные акции
35 семей Улан-Удэ наградят медалью «За любовь и верность»
35 семей Улан-Удэ наградят медалью «За любовь и верность»
Общество, 08.07.2021
Среди них одиннадцать супружеских пар из Железнодорожного района
В Улан-Удэ временно ограничено движение трамваев
В Улан-Удэ временно ограничено движение трамваев
Общество, 08.07.2021
Из-за ремонта путей были изменены схема движения и режим работы
В Улан-Удэ детям начали выдавать сухпайки
В Улан-Удэ детям начали выдавать сухпайки
Общество, 08.07.2021
Выдача сухих пайков производится родителям на территории школ с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований
Улан-удэнцам объяснили, что делать в случае смерти близкого человека
Улан-удэнцам объяснили, что делать в случае смерти близкого человека
Общество, 08.07.2021
Регистрация смерти, несмотря на всю трагичность момента, является важной необходимостью
В Улан-Удэ «прижали» земельных самовольщиков
В Улан-Удэ «прижали» земельных самовольщиков
Общество, 08.07.2021
За полгода специалисты провели более 160 проверок
В Бурятии в общежития планируют заселять только привитых студентов
В Бурятии в общежития планируют заселять только привитых студентов
Общество, 08.07.2021
Главный санврач Бурятии объяснил необходимость прививать студентов от коронавируса
В Улан-Удэ дали пояснения по еде для больных коронавирусом
В Улан-Удэ дали пояснения по еде для больных коронавирусом
Общество, 08.07.2021
В БСМП рассказали о выросшей нагрузке на сотрудников пищеблока

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^