В Железнодорожном районе Улан-Удэ отключат горячую воду

В городе проведут плановые испытания тепловых сетей



5 мая с 8:00 до 24:00 в Улан-Удэ проведут плановые испытания по сетям тепломагистрали №1 (Железнодорожный район: ПВЗ, ФСК) и тепловых сетей от котельной «Юго-Западная». На весь период, в целях безопасности, будет произведено отключение потребителей от горячего водоснабжения, а в системах отопления в течение нескольких часов будет циркулировать вода повышенной температуры, за исключением домов, подключенных по непосредственной схеме, либо с отключенной линией смешения по системе отопления. Об этом сообщает пресс-служба ТГК-14.



Перечень адресов, по которым будет отключено отопление и горячее водоснабжение во время испытаний на максимальную температуру теплоносителя 5 мая с 8:00-24:00:



Железнодорожный район



МКД, где будет отключена ГВС на время испытаний

1. ООО «Импост» Лимонова 6

2. ООО «Лидер» Лимонова 10

3. ООО «Лидер» Лимонова 12

4. ООО «Городская управляющая организация» Лимонова 14

5. ООО «Ашситек» Октябрьская 30

6. ООО «Ашситек» Октябрьская 32

7. ООО «Ашситек» Октябрьская 34

8. ООО «Ашситек» Октябрьская 36

9. ООО «Эталон-С» Октябрьская 38

10. ООО «Эталон-С» Октябрьская 40

11. ООО «Ашситек» Комсомольская 28а

12. ООО РС «УК «Сантехсервис» Октябрьская 21

13. ООО РС «УК «Сантехсервис» Комсомольская 28

14. ООО РС «УК «Сантехсервис» Комсомольская 30

15. ООО «Ашситек» Комсомольская 32

16. ООО РС «УК «Сантехсервис» Комсомольская 34

17. ООО «Городская управляющая организация» Комсомольская 36

18. ООО «Городская управляющая организация» Комсомольская 38

19. ООО «Ашситек» Комсомольская 23

20. ООО «Ашситек» Комсомольская 25

21. МКД БФУ Лимонова 3а

22. ООО «Сплав» Октябрьская 20

23. ООО «Сплав» Октябрьская 20а

24. ООО «Ашситек» Октябрьская 18а

25. ООО «Ашситек» Октябрьская 24

26. ООО «Ашситек» Октябрьская 26

27. ООО «Ашситек» Октябрьская 28

28. ООО «Ашситек» Октябрьская 22

29. ООО УК «Сплав» Октябрьская 19

30. ООО «Эталон-С» Октябрьская 17

31. ООО «Ашситек» Комсомольская 17

32. ООО «Ашситек» Комсомольская 19

33. ООО «Ашситек» Комсомольская 24

34. ООО УК «Отличный» Комсомольская 26

35. ООО «Эталон-С» Октябрьская 15

36. ООО «Ашситек» Октябрьская 13

37. ООО «Ашситек» Комсомольская 16

38. ООО «Ашситек» Комсомольская 18

39. ООО «Реал» Буйко 5

40. ООО «Реал» Буйко 5а

41. ООО УК «Отличный» Комсомольская 15

42. ООО «Реал» Буйко 16

43. ООО «Реал» Буйко 18

44. ООО УК «Сплав» Гвардейская 2

45. ООО УК «Сплав» Буйко 14

46. ООО «Ашситек» Октябрьская 16

47. ООО «Ашситек» Октябрьская 9

48. ООО «Ашситек» Октябрьская 11

49. ООО «Ашситек» Комсомольская 12

50. ООО «Ашситек» Октябрьская 12

51. ООО «Ашситек» Октябрьская 14

52. ООО «Ашситек» Октябрьская 18

53. ООО «Реал» Буйко 2

54. ООО «Ашситек» Буйко 17

55. ООО «Ашситек» Буйко 19

56. ООО «Ашситек» Буйко 21а

57. ООО «Ашситек» Буйко 23а

58. ООО «Жилой центр» Буйко 25а

59. ООО «Ашситек» Комсомольская 21

60. УО ООО «НКС» Буйко 27

61. ООО УК «Отличный» Буйко 22

62. ООО УК «Лидер» Пр. 50-летия Октября 38

63. ООО УК «Лидер» Пр. 50-летия Октября 40

64. ООО УК «Лидер» Пр. 50-летия Октября 42

65. ООО «Импост» Пр. 50-летия Октября 44

66. ООО «Импост» Пр. 50-летия Октября 46

67. ООО «Импост» Пр. 50-летия Октября 48

68. ООО «Импост» Пр. 50-летия Октября 50а

69. ООО «Импост» Пр. 50-летия Октября 52

70. ТСЖ «На Вакарина» Вакарина 1б

71. ООО «Реал» Вакарина 1

72. ООО «Ашситек» Комсомольская 3а

73. ООО «Ашситек» Комсомольская 6а

74. ООО «Ашситек» Комсомольская 8а

75. ООО «Реал» Октябрьская 7

76. ООО «Ашситек» Октябрьская 7а

77. ООО «Реал» Октябрьская 10а

78. ООО УК «Отличный» Октябрьская 10

79. ООО «Ашситек» Октябрьская 4

80. ООО «Ашситек» Лимонова 1

81. ООО «Ашситек» Октябрьская 5

82. ООО «Реал» Октябрьская 6

83. ООО «Реал» Октябрьская 8

84. ООО УК «Отличный» Октябрьская 1а

85. ООО УК «Отличный» Октябрьская 1

86. ООО УК «Отличный» Комсомольская 1

87. ООО «Ашситек» Октябрьская 1Б

88. ООО «Реал» Октябрьская 2а

89. ООО «Ашситек» Комсомольская 2а

90. ООО «Реал» Комсомольская 2

91. ООО «Лидер» Комсомольская 4

92. ООО «Дом» Пр. 50-летия Октября 24

93. ООО «Дом» Пр. 50-летия Октября 26

94. ООО «Дом» Пр. 50-летия Октября 30

95. ООО «Дом» Пр. 50-летия Октября 32

96. ООО «Дом» Красноармейская 37

97. ООО «Лидер» Пр. 50-летия Октября 34

98. ООО «Лидер» Пр. 50-летия Октября 36

99. ООО «Снабтехсервис» Буйко 32

100. ООО УК «Сплав» Буйко 26

101. ООО УК «Сплав» Буйко 28

102. ООО УК «Сплав» Буйко 30

103. ООО УК «Сплав» Буйко 24

104. ООО «ЖЭУ-2» Чаадаева 3

105. ООО УК «Сплав» Комсомольская 27

106. ООО «ЖЭУ-2» Сосновая 14а

107. ООО «ЖЭУ-2» Сосновая 16

108. ООО «ЖЭУ-2» Сосновая 16а

109. ООО «Ашситек» Буйко 38

110. ООО «Снабтехсервис» Буйко 34

111. ООО «Ашситек» Буйко 28а



Прочие потребители, где будет отключена ГВС на время испытаний

1. Следственный комитет РФ РБ Лимонова, 6г

2. Административно-офисное здание Лимонова, 6д

3. ООО Объединенные фермеры Лимонова, 4

4. ФЛ Аюшиев И.Н. ресторан «Раздолье» Лимонова, 8а

5. ФЛ Федосеев Р.В. Лимонова, 10а

6. ИП Афанасьев В.Б. Лимонова, 12а

7. ИП Волков А.Г. Лимонова, 14а

8. ФЛ «Саяпин А.В.» Октябрьская, 35б

9. Баня №5 Октябрьская, 35б

10. Федеральнная служба судебных приставов Лимонова, 5

11. ЭКЦ МВД Лимонова, 5б

12. Частный детский сад «Планета детства» Октябрьская, 19а

13. Спортивно оздоровительный комплекс «Имидж» Комсомольская, 24

14. Прокуратура ж/д района г. Улан-Удэ Комсомольская, 9б

15. Отдел полиции №1 УМВД по г. Улан-Удэ Комсомольская, 7

16. ООО «Разнобыт» Гвардейская, 1б

17. ИП Машков А.А. Октябрьская, 12а

18. ООО «Экстра» сауна Пр. 50-летия Октября, 33

19. Молодежный центр «Экватор» Лимонова, 20

20. ООО «Колор» Вакарина, 30

21. Магазин «Роялс-маркет» ИП «Расулов А.Э.» Октябрьская, 7

22. Магазин «Сантехмаркет» ИП «Немков А.С.» Октябрьская, 7

23. ООО «Эликом» Ленинградская, 17

24. Гаражные боксы Вакарина, 1

25. ООО «Фортуна» Лимонова, 3

26. Магазин «Николаевский» Октябрькая, 5а

27. ООО «Якутский гормолзавод» Октябрькая, 2б

28. ООО «Арга» Комсомольская, 1а

29. ФЛ «Бунаев А.Д.» кафе «Garden» Комсомольская, 1а

30. ИП «Скосырский А.С.» Рылеева, 2а

31. Гаражный бокс №1 Лермонтова

32. Гаражный бокс №3 Лермонтова

33. Гаражный бокс №5 Лермонтова

34. Гаражный бокс №6 Лермонтова

35. Гаражный бокс №7 Лермонтова

36. Гаражный бокс №9 Лермонтова

37. Гаражный бокс №13 Лермонтова

38. Гаражный бокс №15 Лермонтова

39. Гаражный бокс №16 Лермонтова

40. ИП «Печкина» Комсомольская, 29а

41. Поминальный зал Комсомольская, 31а

42. ЛВРЗ фил. ОАО «Желдорреммаш» Пожарное депо Лимонова, 2б

43. МРСК Сибири «Бурятэнерго» Пр. 50-летия Октября, 28

44. ОАО СОЕЭС Бур. РДУ Пр. 50-летия Октября, 28а

45. ИП Шагдарова И.В. «Абсолют» Пр. 50-летия Октября, 26а

46. ИП Тугаринов «Ножи мира» Пр. 50-летия Октября, 26б

47. ИП Березовская Пр. 50-летия Октября, 34а

48. ГКУ Хозяйственно-транспортный комплекс администрации президента и правительства Красноармейская, 20

49. ГКУ Хозяйственно-транспортный комплекс администрации президента и правительства Красноармейская, 35

50. ФГУП Отделение связи №34 Пр. 50-летия Октября, 34

51. Забайкальское управление «Ростехнадзора» Пр. 50-летия Октября, 28а

52. МУП «Водоканал» Красноармейская, 24

53. «БайкалБанк» Красноармейская, 28

54. Территориальный центр медицины катастроф РБ Красноармейская, 20а

55. ЛВРЗ Лимонова, 2б

56. ФЛ Найданов И.И. Пр. 50-летия Октября, 46б

57. Улан-Удэнский коледж ж/д транспорта Пр. 50-летия Октября, 58

58. Улан-Удэнский коледж ж/д транспорта Пр. 50-летия Октября, 56

59. Улан-Удэнский коледж ж/д транспорта Пр. 50-летия Октября, 50б



Социальные объекты, где будет отключена ГВС

- Детский сад «Искорка», ул. Буйко, 17;

- Детский сад №129 «Чебурашка», ул. Комсомольская, 20;

- Детский сад №173 «Росинка», ул. Октябрьская, 12б;

- Детский сад №173 «Росинка», ул. Лимонова, 1а;

- Детский сад «Солнышко», ул. Дунайская, 3а.

- Гимназия №59, ул. Лимонова, 5;

- Школа №21 «Байкальская перспектива», ул. Гвардейская, 14;

- Санаторная школа-интернат №28, ул. Гвардейская, 13;

- Школа №42, ул. Комсомольская, 3.

- БГУ Мед. факультет, ул. Октябрьская, 36;

- Школа-сад «Планета детства», ул. Октябрьская, 19а;

- Музыкальный гуманитарный лицей, ул. Комсомольская, 28а;

- Республиканский многоуровневый колледж – учебный корпус и общежитие, ул. Гвардейская,1 и ул. Выборгская, 17;

- Музыкальный гуманитарный лицей, ул. Комсомольская, 29;

- Больница, ул. Комсомольская, 1б;

- МАДОУ №111, пр. 50-летия Октября, 38а.



Октябрьский район (котельная «Юго-Западная»)



Социальные объекты, на которых не будет ГВС на время испытаний

- Детский сад на 280 мест СК «новый город, 102 мкр.;

- Прогимназия 108, ул. Ринчино, 7;

- МБДОУ Детский сад «Номина», 104 мкр. 6,7;

- Детский сад «Рябинушка», 111 мкр., 115 мкр.;

- МАОУ СОШ №63, 112 мкр., 36;

- МБДОУ Детский сад «Бульжамур», ул. Забайкальская, 3а.



МКД, на которых будет отключена ГВС на время испытаний

- 110 квартал, д.1;

- ул. Ринчино д. 1,2,3,4,5,8,9,10А,10Б,11,14,15,21,25,26,28.



МКД, на которых не будет отопления на время испытаний

-105 мкр., д 20, 21, 22, 23;

- 111 мкр., д 23, 30, 32.

