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В Роспотребнадзоре назвали условие для завершения пандемии COVID-19

В Роспотребнадзоре назвали условие для завершения пандемии COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Россиян призывать пройти вакцинацию от коронавируса

Победить коронавирус COVID-19 удастся только тогда, когда популяционный иммунитет к вирусу будет составлять 60-70%. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передаёт РИА Новости.

- Тем, кто ещё не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас. Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70 процентов. Мы не приблизимся к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка, — сказала Пшеничная.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии ранее озвучили планы привить от коронавируса 40% населению к июню. Жители республики могут пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жительства, вне зависимости от регистрации. Записаться можно на портале государственных услуг и регистратурах поликлиники.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». 
коронавирус
 
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