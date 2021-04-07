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Лучшим учеником Бурятии стала десятиклассница из Улан-Удэ

Лучшим учеником Бурятии стала десятиклассница из Улан-Удэ
Общество,  Фото:страница Татьяны Митрофановой
Конкурс прошёл без участия зрителей и групп поддержки

Завершися республиканский конкурс «Ученик года Бурятии - 2021». Лучший ученик года в республике учится в улан-удэнской школе — это десятиклассница школы № 1 Улан-Удэ. Об этом сообщила председатель городского комитета по образованию Татьяна Митрофанова.

- Сегодня и вчера 26 участников республиканского конкурса соревновались в этапах творческой самопрезентации «Моя территория ответственного отношения», интеллектуальной викторине «Смарт IQ», конкурсе научно-исследовательских работ «Наука 2.0.», оценивалось и портфолио за 2020-2021 годы, - сообщила Татьяна Митрофанова.

Улан-Удэ представили на республиканском конкурсе трое талантливых ребят: ученик 11 класса школы № 49 Николай Афанасьев, ученица 10 класса школы № 1 Дарья Вершинина, ученица 10 класса Российской гимназии № 59 Арина Сотнич.

По решению жюри конкурса Дарья Вершинина, ученица 10 класса школы №1 Улан-Удэ, была удостоена диплома Гран-при.

- Стоит отметить, что высшую награду – гран-при республиканского конкурса и звание лучшего ученика Бурятии – город Улан-Удэ удостаивался всего дважды. В 2007 году абсолютным победителем стал одиннадцатиклассник средней школы № 49 Содном Дашинамжилов, а в 2015 году – Владимир Шагдуров, одиннадцатиклассник Бурятской гимназии № 29, - сообщила Татьяна Митрофанова.

Республиканский конкурс старшеклассников «Ученик года Бурятии - 2021» прошёл в очном формате с 5 по 6 апреля без участия зрителей и групп поддержки в городском Дворце детско-юношеского творчества.
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