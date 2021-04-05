Телешоу «Новая звезда» показало презентацию участницы из Бурятии

В Сети появился короткий ролик-презентация участницы телеконкурса «Новая звезда» (16+) из Бурятии певицы Бадма-Ханды Аюшеевой.
- Меня зовут Бадма-Ханда, я представляю Республику Бурятия. Бурятия – это многовековая история. Там живут очень гостеприимные хорошие люди. У нас есть всё, в том числе наша гордость – озеро Байкал. Чтобы вам показать душу своего народа, хочу вам спеть. В песне говорится о том, что я к вам приехала на коне – очень быстром, чтобы передать привет и узнать, как же ваше здоровье, - говорит вокалистка на записи.
Она спела отрывок из композиции на бурятском языке.
О том, что бурятская артистка Бадма-Ханда Аюшеева будет участвовать в шоу «Новая Звезда» на федеральном телеканале «Звезда», стало известно в конце 2020 года.
- Заслуженная артистка Республики Бурятия (2006), народная артистка Республики Бурятия (2018). Бадма-Ханда Аюшеева стала первой и пока единственной бурятской певицей, которую пригласили выступить на одной из самых престижных концертных площадок мира — Карнеги-Холл в Нью-Йорке. Хотела бы спеть дуэтом с Максимом Фадеевым, Григорием Лепсом, - сообщалось тогда про известную артистку.
Конкурс «Новая звезда» - первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. Будет два победителя, которых определят знаменитые эксперты в области музыки, а также телезрители.
Схема голосования на самом телешоу неизменна – пять лучей от пяти судей. Наивысшая оценка – 100 баллов. Каждое «гашение луча» членом жюри отнимает у исполнителя 20 баллов.
- 85 конкурсантов сражаются не только за честь и доблесть своего региона, но и за личный профессиональный рост и успех. Главный приз - предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение, - отмечается на в официальной группе творческого состязания.
Эфиры программы начнутся с 17 апреля.
В прошлом году Бурятию представлял не один вокалист, а дуэт. Звёзды бурятской эстрады Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов, которые дружат уже 12 лет, объединились в дуэт «Урагшаа» (Вперед с бур.языка). Артистов из Бурятии не взяли в полуфинал телешоу.
До этого, в 2018 году, в четвёртом сезоне шоу «Новая звезда» Бурятию представляла Дулма Сунрапова. Она также не смогла пройти в полуфинал творческого состязания.
Годом ранее Бурятию представлял Ринчин Дашицыренов. Он тоже не смог добиться высокого результата.
Участником второго сезона стал Жаргал Бадмаев. Он добрался только до полуфинала. Но затем выиграл интернет-голосование и всё равно получил право на выступление в финале.
Пока лучший результат среди представителей Бурятии показал участник первого сезона Саян Дашанимаев. Он легко дошёл до финала, где исполнил песню «Любимый город может спать спокойно» в исполнении Марка Бернеса. Вся Бурятия голосовала за него, однако заветный приз в миллион рублей певцу получить не удалось.