Дуэт из Бурятии не взяли в полуфинал телешоу «Новая Звезда»









Однако не обошлось без вокальных ошибок. Один из пяти членов жюри, композитор и продюсер Роман Емельянов погасил один луч команде из Бурятии. Это значит, что вместо максимальных 100 баллов они получили 80. Для прохода в полуфинал же необходимо было выступить идеально.



Своё решение Емельянов обосновал тем, что дуэт «Урагшаа» не пел слаженно и не смог «зажечь» зрителей.



- Караоке, четыре утра, два очень милых, но уже хорошенько заправившихся человека. А это последняя песня перед закрытием клуба, - обрисовал свои впечатления Роман Емельянов.



«Подсластила горькую пилюлю» артистам из Бурятии ещё один член жюри, певица Зара.



- Вы достойно представили свою республику, из Бурятии во всех сезонах были сильные исполнители, - вспомнила она.



Также Зара похвалила дуэт за то, что они подошли с юмором к своему номеру, а также поблагодарила за национальный колорит в виде горлового пения.



Сами артисты, кажется, ничуть не расстроились, что не прошли в полуфинал.



В отличие от прошлых сезонов, победитель «Новой Звезды» станет известен не ко Дню Победы, а уже сегодня, 4 января. Телешоу движется стремительно: первый тур показали 31 декабря, полуфиналы прошли со 2 по 4 января. За несколько дней провели зрительское голосование. Победителями станут два участника: одного определит жюри проекта, ещё одного выберут зрители.



Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом сезоне конкурса «Новая Звезда»



Годом ранее от Бурятии был Ринчин Дашицыренов. Он тоже не смог добиться высокого результата.



Участником второго сезона был Жаргал Бадмаев. Он добрался до полуфинала, при этом выиграл интернет-голосование и всё равно



Пока лучший результат среди представителей Бурятии показал участник первого сезона скромный и обаятельный Саян Дашанимаев. Он





Однако не обошлось без вокальных ошибок. Один из пяти членов жюри, композитор и продюсер Роман Емельянов погасил один луч команде из Бурятии. Это значит, что вместо максимальных 100 баллов они получили 80. Для прохода в полуфинал же необходимо было выступить идеально.Своё решение Емельянов обосновал тем, что дуэт «Урагшаа» не пел слаженно и не смог «зажечь» зрителей.- Караоке, четыре утра, два очень милых, но уже хорошенько заправившихся человека. А это последняя песня перед закрытием клуба, - обрисовал свои впечатления Роман Емельянов.«Подсластила горькую пилюлю» артистам из Бурятии ещё один член жюри, певица Зара.- Вы достойно представили свою республику, из Бурятии во всех сезонах были сильные исполнители, - вспомнила она.Также Зара похвалила дуэт за то, что они подошли с юмором к своему номеру, а также поблагодарила за национальный колорит в виде горлового пения.Сами артисты, кажется, ничуть не расстроились, что не прошли в полуфинал.В отличие от прошлых сезонов, победитель «Новой Звезды» станет известен не ко Дню Победы, а уже сегодня, 4 января. Телешоу движется стремительно: первый тур показали 31 декабря, полуфиналы прошли со 2 по 4 января. За несколько дней провели зрительское голосование. Победителями станут два участника: одного определит жюри проекта, ещё одного выберут зрители.Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом сезоне конкурса «Новая Звезда» Бурятию представляла певица Дулма Сунрапова . Она также не смогла пройти в полуфинал.Годом ранее от Бурятии был Ринчин Дашицыренов. Он тоже не смог добиться высокого результата.Участником второго сезона был Жаргал Бадмаев. Он добрался до полуфинала, при этом выиграл интернет-голосование и всё равно получил право на выступление в финале Пока лучший результат среди представителей Бурятии показал участник первого сезона скромный и обаятельный Саян Дашанимаев. Он легко дошёл до финала , где исполнил песню «Любимый город может спать спокойно» в исполнении Марка Бернеса. Вся Бурятия голосовала за него, однако заветный приз в миллион рублей певцу получить не удалось.

31 декабря вышел первый, отборочный тур музыкального телешоу «Новая Звезда-2020» на федеральном телеканале «Звезда». Участие приняли 85 исполнителей со всей России. Бурятию впервые представлял не один вокалист, а дуэт. Звёзды бурятской эстрады Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов, которые дружат уже 12 лет, объединились в дуэт «Урагшаа» (Вперед с бур.языка).Перед тем, как выйти на сцену, они дали небольшое интервью. Телезрителям рассказали, что Сэсэг Аюшеева трудится солисткой Бурятской филармонии, а Тимур Болотов по профессии актёр драматического театра и кино.- Мы испокон веков чтим традиции наших предков, чтим песни нашего народа, которые когда-то для нас пели дедушки и бабушки, а мы сегодня поём их детям, - сделали акцент на национальной самобытности сами певцы.На отборе они исполнили довольно неожиданную композицию – песню группы «Кино» «Видели ночь». Тимур начал выступление горловым пением, а затем артисты провели «зажигательную» часть выступления.