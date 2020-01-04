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Дуэт из Бурятии не взяли в полуфинал телешоу «Новая Звезда»

Дуэт из Бурятии не взяли в полуфинал телешоу «Новая Звезда»
Общество, 
Выступление Сэсэг Аюшеевой и Тимура Болотова на телешоу сравнили с «караоке в четыре утра в ночном клубе»

31 декабря вышел первый, отборочный тур музыкального телешоу «Новая Звезда-2020» на федеральном телеканале «Звезда». Участие приняли 85 исполнителей со всей России. Бурятию впервые представлял не один вокалист, а дуэт. Звёзды бурятской эстрады Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов, которые дружат уже 12 лет, объединились в дуэт «Урагшаа» (Вперед с бур.языка).

Перед тем, как выйти на сцену, они дали небольшое интервью. Телезрителям рассказали, что Сэсэг Аюшеева трудится солисткой Бурятской филармонии, а Тимур Болотов по профессии актёр драматического театра и кино.

- Мы испокон веков чтим традиции наших предков, чтим песни нашего народа, которые когда-то для нас пели дедушки и бабушки, а мы сегодня поём их детям, - сделали акцент на национальной самобытности сами певцы.

На отборе они исполнили довольно неожиданную композицию – песню группы «Кино» «Видели ночь». Тимур начал выступление горловым пением, а затем артисты провели «зажигательную» часть выступления. 



Однако не обошлось без вокальных ошибок. Один из пяти членов жюри, композитор и продюсер Роман Емельянов погасил один луч команде из Бурятии. Это значит, что вместо максимальных 100 баллов они получили 80. Для прохода в полуфинал же необходимо было выступить идеально.

Своё решение Емельянов обосновал тем, что дуэт «Урагшаа» не пел слаженно и не смог «зажечь» зрителей.

- Караоке, четыре утра, два очень милых, но уже хорошенько заправившихся человека. А это последняя песня перед закрытием клуба, - обрисовал свои впечатления Роман Емельянов.

«Подсластила горькую пилюлю» артистам из Бурятии ещё один член жюри, певица Зара.

- Вы достойно представили свою республику, из Бурятии во всех сезонах были сильные исполнители, - вспомнила она.

Также Зара похвалила дуэт за то, что они подошли с юмором к своему номеру, а также поблагодарила за национальный колорит в виде горлового пения.

Сами артисты, кажется, ничуть не расстроились, что не прошли в полуфинал.

В отличие от прошлых сезонов, победитель «Новой Звезды» станет известен не ко Дню Победы, а уже сегодня, 4 января. Телешоу движется стремительно: первый тур показали 31 декабря, полуфиналы прошли со 2 по 4 января. За несколько дней провели зрительское голосование. Победителями станут два участника: одного определит жюри проекта, ещё одного выберут зрители.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом сезоне конкурса «Новая Звезда» Бурятию представляла певица Дулма Сунрапова. Она также не смогла пройти в полуфинал.

Годом ранее от Бурятии был Ринчин Дашицыренов. Он тоже не смог добиться высокого результата.

Участником второго сезона был Жаргал Бадмаев. Он добрался до полуфинала, при этом выиграл интернет-голосование и всё равно получил право на выступление в финале.

Пока лучший результат среди представителей Бурятии показал участник первого сезона скромный и обаятельный Саян Дашанимаев. Он легко дошёл до финала, где исполнил песню «Любимый город может спать спокойно» в исполнении Марка Бернеса. Вся Бурятия голосовала за него, однако заветный приз в миллион рублей певцу получить не удалось.


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