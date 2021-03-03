В Улан-Удэ актёры поработали театральными кассирами

В первый понедельник марта в России отмечают День театрального кассира. 2 марта в честь профессионального праздника артисты Государственного русского драматического театра имени Бестужева Аннета Овчинникова, Татьяна Белова, Иван Бузунов и Роман Гаврилов поработали кассирами. Помогали им освоить эту непростую профессию реальные кассиры Наталья Бурхенова и Намжилма Федорова, поделились в пресс-службе театра имени Бестужева.







Зрители приходили в кассу не только для того, чтобы купить билеты, но и взять автограф у любимого артиста.









В кассе и на сайте театра за день акции было продано свыше 250 билетов на сумму более 86 тысяч рублей. Зрители смогли купить билеты со скидкой на такие спектакли, как «Шведская семья» профессора Густафа», «Он, она, окно, покойник», «Ричард III», «Пьяные», «Волки и овцы», «Сказка странствий», «Онегин» и другие. Пользовались популярностью и премьеры «Кое-что о йоге», «Калека с острова Инишмаан», «Добывайки».