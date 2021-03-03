В Чите прошёл вечер, посвящённый творчеству бурятского поэта

Лирик и переводчик Цыдып Жамбалов – отец худрука Буряад театра Саяна Жамбалова
1 марта в Чите состоялся вечер, посвящённый творчеству бурятского поэта Цыдыпа Жамбалова. Мероприятие было организован в честь 90-летия поэта.
В краевой библиотеке имени А.С. Пушкина собрались любители поэзии. Прибыли из Агинского и Улан-Удэ дети Цыдыпа Жамбаловича: Сэсэгма, Цымпил и Саян; а также внуки Дахэлэ, Зоригто и Сойжин. Также в вечере приняли участие поэт и ученик Цыдыпа Жамбалова – Батожаргал Гарможапов, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев, настоятель Читинского дацана Баир лама, Дамдин лама, заместитель министра культуры Забайкальского края Дмитрий Дылыков.
- Это было не формальное «мероприятие», а настоящий праздник поэзии. Звучали воспоминания о поэте его детей, учеников, людей, знавших Цыдыпа Жамбалова. Звучали его стихи и стихи, ему посвящённые - на бурятском и русском языках (в переводах Бориса Макарова, Михаила Вишнякова и других забайкальских поэтов). Звучали песни на стихи Цыдыпа Жамбалова и песни, посвящённые его любимому краю, родной Аге. Звучали бурятские мелодии. Проникновенно были исполнены музыкальные, вокальные, и поэтические номера актёрами краевого драмтеатра Евгением Нимаевым, Алексеем Плетнёвым, Екатериной Рябовой, Бато Аюшеевым, ансамблем «Берег Запредельного» (Павел Чернизов, Степан Белов, Николай Кожевников, Александр Поветкин), бардом Константином Шлямовым, Валерием Поповым. Зрители внимательно слушали мудрые строки прекрасных стихов Батожаргала Гарможапова, которые прочёл сам автор, - сообщил организатор мероприятия, член Союза писателей России Валерий Попов.
Писательница и журналист Елена Куренная рассказала о своих встречах и встречах Евгения Куренного с Цыдыпом Жамбаловым, о подготовленной к изданию новой книге, где отдельный очерк посвящён поэту.
- Настоящим подарком собравшимся были стихи сына поэта Цымпила Жамбалова, которые прочёл сам автор, а также музыкальные и вокальные композиции, исполненные Саяном Жамбаловым вместе со своими детьми Дахалэ и Сойжон, а также композиция на бурятском народном инструменте моринхуре в исполнении Дахалэ. Дети Цыдыпа Жамбалова преподнесли краевой библиотеки имени А.С. Пушкина в подарок книги поэта, - добавил Валерий Попов.
В Чите прошёл вечер, посвящённый творчеству бурятского поэта
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заявки направят в министерство сельского хозяйства Российской Федерации
«Цветущий багульник» соберёт любителей классической музыки в 45-й раз
Птица врезалась в окно веранды дачного дома
В Улан-Удэ проводится акция «Признание»
За призы борются сильнейшие конькобежцы Сибири и Дальнего Востока
В соревнованиях участвовали спортсмены из 7 городов Сибири
Воды не будет с 9 утра до 5 вечера
В Улан-Удэ команды прибудут вечером 4 марта
Она должна заменить документы и пропуска
Шесть медалей выиграли спортсмены Иркутской области на первенстве Сибири по вольной борьбе
Учреждение расположено в 47 квартале
На контрольно-пропускных пунктах уже провели работу над улучшением санитарно-гигиенической обстановки
Именинница до сих пор сама ходит за газетами и читает их без очков
Прогноз озвучили синоптики
Дарима Сандакова получила диплом престижного технического вуза