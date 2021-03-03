В Чите прошёл вечер, посвящённый творчеству бурятского поэта

Общество, Фото: пресс-служба ЦРБК Забайкальского края

Лирик и переводчик Цыдып Жамбалов – отец худрука Буряад театра Саяна Жамбалова



1 марта в Чите состоялся вечер, посвящённый творчеству бурятского поэта Цыдыпа Жамбалова. Мероприятие было организован в честь 90-летия поэта.



В краевой библиотеке имени А.С. Пушкина собрались любители поэзии. Прибыли из Агинского и Улан-Удэ дети Цыдыпа Жамбаловича: Сэсэгма, Цымпил и Саян; а также внуки Дахэлэ, Зоригто и Сойжин. Также в вечере приняли участие поэт и ученик Цыдыпа Жамбалова – Батожаргал Гарможапов, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев, настоятель Читинского дацана Баир лама, Дамдин лама, заместитель министра культуры Забайкальского края Дмитрий Дылыков.



- Это было не формальное «мероприятие», а настоящий праздник поэзии. Звучали воспоминания о поэте его детей, учеников, людей, знавших Цыдыпа Жамбалова. Звучали его стихи и стихи, ему посвящённые - на бурятском и русском языках (в переводах Бориса Макарова, Михаила Вишнякова и других забайкальских поэтов). Звучали песни на стихи Цыдыпа Жамбалова и песни, посвящённые его любимому краю, родной Аге. Звучали бурятские мелодии. Проникновенно были исполнены музыкальные, вокальные, и поэтические номера актёрами краевого драмтеатра Евгением Нимаевым, Алексеем Плетнёвым, Екатериной Рябовой, Бато Аюшеевым, ансамблем «Берег Запредельного» (Павел Чернизов, Степан Белов, Николай Кожевников, Александр Поветкин), бардом Константином Шлямовым, Валерием Поповым. Зрители внимательно слушали мудрые строки прекрасных стихов Батожаргала Гарможапова, которые прочёл сам автор, - сообщил организатор мероприятия, член Союза писателей России Валерий Попов.



Писательница и журналист Елена Куренная рассказала о своих встречах и встречах Евгения Куренного с Цыдыпом Жамбаловым, о подготовленной к изданию новой книге, где отдельный очерк посвящён поэту.



- Настоящим подарком собравшимся были стихи сына поэта Цымпила Жамбалова, которые прочёл сам автор, а также музыкальные и вокальные композиции, исполненные Саяном Жамбаловым вместе со своими детьми Дахалэ и Сойжон, а также композиция на бурятском народном инструменте моринхуре в исполнении Дахалэ. Дети Цыдыпа Жамбалова преподнесли краевой библиотеки имени А.С. Пушкина в подарок книги поэта, - добавил Валерий Попов.

