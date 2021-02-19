Соревнования пройдут с 24 по 27 февраля
В Чите вход на IV всероссийский турнир по боксу класса «А» среди мужчин на призы мастера спорта международного класса, чемпиона мира среди профессионалов Александра Бахтина сделают свободным. Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Мегаполис спорт» с 24 по 27 февраля.
Исключением станут официальное открытие соревнований, которое состоится 24 февраля в 18.00, а также финальные бои. Финальные бои начнутся 27 февраля с 17:00. Билеты на эти дни можно будет приобрести с 20 февраля.
Напомним, что участие в турнире подтвердили спортсмены из 16 регионов России. Им предстоит выявить сильнейших в 10 весовых категориях, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Чите на боксёрский турнир на призы Бахтина допустят болельщиков
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