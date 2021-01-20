Всероссийский конкурс стартует 23 января в Волгограде
Учительница истории и обществознания Могойтуйской средней школы №2 Лилия Ракшаева представит Забайкальский край на ежегодном всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года России». Конкурс пройдёт с 23 января по 3 февраля в Волгограде.
- Учитель из Могойтуя Лилия Ракшаева успешно прошла региональный этап, а теперь будет защищать честь региона на федеральном уровне. В нём примут участие 85 педагогов со всей страны. Считаю, что конкурс развивает творческую деятельность педагогов, открывает новые технологии в организации профмастерства, - отметила министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина.
Торжественное открытие состоится 25 января. В этот же день педагоги покажут мастерство в испытаниях «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час» и «Мастер-класс». По результатам будут выбраны пять призёров конкурса.
2 февраля в ходе пресс-конференции участники ответят на вопросы журналистов, коллег, родителей, школьников и студентов педагогических вузов. По итогам общения из пяти финалистов будет выбран победитель.
- Напомним, в 2019 году в краевых профессиональных педагогических конкурсах Забайкалья «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Учитель-дефектолог», «Лучший преподаватель» приняли участие 82 педагога из 28 районов края. Конкурсы проводятся один раз в два года. В 2017 году впервые в истории регионального образования лауреатом всероссийского конкурса стала Соелма Батоболотова, учитель математики Агинской средней школы №2, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.
Учитель из Агинского округа поборется за звание «Учитель года России»
Общество, Фото:
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