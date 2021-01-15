Жители Бурятии скорбят по Борису Грачевскому

Директор «Ералаша» скончался на 72-м году жизни
Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер накануне на 72-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Екатерину Белоцерковскую.
Информация о смерти Бориса Грачевского появилась во многих бурятских пабликах. В комментариях к публикациям жители республики высказывали слова соболезнования и скорби:
«Борис Юрьевич, ваш «Ералаш» - кусочек моего счастливого детства, спасибо. Светлая память»,
«Светлая память, пусть земля будет пухом»,
Моё детство… Очень жалко, что такие люди уходят»,
«Спасибо за детство!!!»,
«Это получается всё, детство нас окончательно покидает»,
«Царствие небесное. Очень жалко»,
«Спасибо за юмор вам в детстве»,
«Вечная память!».
Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 1974-1984 годах Грачевский был директором «Ералаша», с 1984 года - художественным руководителем этого киножурнала. Известен также как режиссёр фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди его наград - ордена Почёта и Дружбы.
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