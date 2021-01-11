Москвичка установила мировой рекорд подо льдом Байкала

Спортсменка из Москвы Екатерина Некрасова проплыла брасом подо льдом Байкала 85 метров. На ней не было гидрокостюма и ласт, Екатерина была одета только в купальник и шапочку. Таким образом москвичка установила рекорд мира среди женщин по подлёдному плаванию.





- Поздравляем Катю с победой!!! – написал Андрей Бугай в соцсети.







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Рекорд был установлен на открытом фестивале Иркутской области по зимнему плаванию «Рождество на Байкале», который состоялся с 4 по 7 января в Ольхонском районе. Видео опубликовал на своей странице в Instagram президент клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай.В день заплыва температура воды составляла +0.02 градусов, температура воздуха -22 градуса.