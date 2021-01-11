Москвичка установила мировой рекорд подо льдом Байкала

Екатерина Некрасова отправилась под лёд Байкала без гидрокостюма
Спортсменка из Москвы Екатерина Некрасова проплыла брасом подо льдом Байкала 85 метров. На ней не было гидрокостюма и ласт, Екатерина была одета только в купальник и шапочку. Таким образом москвичка установила рекорд мира среди женщин по подлёдному плаванию.
Рекорд был установлен на открытом фестивале Иркутской области по зимнему плаванию «Рождество на Байкале», который состоялся с 4 по 7 января в Ольхонском районе. Видео опубликовал на своей странице в Instagram президент клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай.
В день заплыва температура воды составляла +0.02 градусов, температура воздуха -22 градуса.
- Поздравляем Катю с победой!!! – написал Андрей Бугай в соцсети.
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Екатерина Некрасова отправилась под лёд Байкала без гидрокостюма
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