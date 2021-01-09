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В Бурятии в Буддийском университете проходят экзамены

В Бурятии в Буддийском университете проходят экзамены
Общество,  Фото:instagram.com
Хувараки начали сдавать экзамены с 4 января

В Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева проходят экзамены (зимний семестр).

- 4 января, первым было заучивание текстов «Цогчен» - пересказ священных текстов преподавателям. 6 января студенты делали перевод по основным текстам – таким, как «Этигэл – Прибежище», «Гадан Лхавжама - Восхваление Чже Цонкапы - Гуру йога Цонкапы», «Шернин - сутра сердца», «Ендон Шижурма - Эрдэм шутэн», «Долма - Ногон Дара Эхэ - Восхваление Зелёной Тары» и т.д. Эти тексты студенты выбрали перед экзаменом - методом вытягивания, - говорится в официальном аккаунте Буддийской традиционной Сангхи России в Instagram.

В университете предметы изучают на тибетском, бурятском и русском языках. «Важность перевода текстов и знания языка - это основа изучения буддизма, так как многие тексты написаны на старомонгольском и тибетских языках. Поэтому перевод очень важен», - добавили здесь.

Сегодня, 9 января, проходят письменные экзамены по буддийской философии «Цанид». 

- Студенты должны написать, из какого текста вопрос, кто автор, почему именно так написано в книге, есть ли противоречия в текстах с другими священными писаниями и буддийскими философами. Сложность в том, что нужно доказать мысль правильно. Все мысли буддийских философов едины, но каждый излагает по-другому, исходят от учеников. Поэтому нужно правильно понять мысль учителя, и всё это написать, - отметили в Буддийской традиционной Сангхе России. 
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