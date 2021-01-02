Информация опубликована на странице Иволгинского дацана
На странице Иволгинского дацана появилось учение Хамбо Ламы Этигэлова (его нетленное тело хранится в дацане) от 1 января.
«Слышно, как народ говорит, что наступил 2021 год. Хамбо Лама Этигэлов уточнил: «Время, как земля, крутясь, пришло с плодами деяний», - говорится в сообщении Иволгинского дацана.
Здесь же приводится комментарий главы Буддийской Традиционной Сангхи России Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева:
«Получается, что 2021 год - это плоды деяний 2020 года времени, и это закономерная последовательность».
Хамбо Лама: «2021-й – это плоды деяний 2020 года»
Общество, Фото:
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