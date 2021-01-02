Хамбо Лама: «2021-й – это плоды деяний 2020 года»

Информация опубликована на странице Иволгинского дацана



На странице Иволгинского дацана появилось учение Хамбо Ламы Этигэлова (его нетленное тело хранится в дацане) от 1 января.



«Слышно, как народ говорит, что наступил 2021 год. Хамбо Лама Этигэлов уточнил: «Время, как земля, крутясь, пришло с плодами деяний», - говорится в сообщении Иволгинского дацана.



Здесь же приводится комментарий главы Буддийской Традиционной Сангхи России Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева:



«Получается, что 2021 год - это плоды деяний 2020 года времени, и это закономерная последовательность».



