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Хамбо Лама: «2021-й – это плоды деяний 2020 года»

Хамбо Лама: «2021-й – это плоды деяний 2020 года»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Информация опубликована на странице Иволгинского дацана

На странице Иволгинского дацана появилось учение Хамбо Ламы Этигэлова (его нетленное тело хранится в дацане) от 1 января.

«Слышно, как народ говорит, что наступил 2021 год. Хамбо Лама Этигэлов уточнил: «Время, как земля, крутясь, пришло с плодами деяний», - говорится в сообщении Иволгинского дацана.

Здесь же приводится комментарий главы Буддийской Традиционной Сангхи России Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева:

«Получается, что 2021 год - это плоды деяний 2020 года времени, и это закономерная последовательность».

буддизм Хамбо лама
 
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