Операция «Мотоцикл» продолжается в Бурятии

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В Селенгинском районе сотрудники ГИБДД призвали водителей мототранспорта к соблюдению ПДД



В Селенгинском районе автоинспекторы и участковые уполномоченные полиции провели профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Силами трех автопатрулей - в составе шести сотрудников ГИБДД и двух участковых уполномоченных полиции, проверяли водителей мототранспортных средств.



За время мероприятия проверили 18 водителей мототехники. Автоинспекторы составили два административных материала за нарушения ПДД.



Также сотрудники полиции предупредили водителей о недопустимости передачи управления мотоциклом или мопедом несовершеннолетним подросткам, близким и друзьям, не имеющим прав управления и навыков вождения. Сотрудники ГИБДД привели примеры ДТП с данной категорией водителей и напомнили о мерах административной ответственности за данное нарушение.



С 1 по 10 августа в республике проходит V этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл». Основная цель – предупреждение ДТП с участием водителей мототранспорта и профилактика соблюдения ПДД, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



