В Селенгинском районе сотрудники ГИБДД призвали водителей мототранспорта к соблюдению ПДД
В Селенгинском районе автоинспекторы и участковые уполномоченные полиции провели профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Силами трех автопатрулей - в составе шести сотрудников ГИБДД и двух участковых уполномоченных полиции, проверяли водителей мототранспортных средств.
За время мероприятия проверили 18 водителей мототехники. Автоинспекторы составили два административных материала за нарушения ПДД.
Также сотрудники полиции предупредили водителей о недопустимости передачи управления мотоциклом или мопедом несовершеннолетним подросткам, близким и друзьям, не имеющим прав управления и навыков вождения. Сотрудники ГИБДД привели примеры ДТП с данной категорией водителей и напомнили о мерах административной ответственности за данное нарушение.
С 1 по 10 августа в республике проходит V этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл». Основная цель – предупреждение ДТП с участием водителей мототранспорта и профилактика соблюдения ПДД, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Операция «Мотоцикл» продолжается в Бурятии
Общество, Фото:
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