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В Бурятии за сутки выявлено 42 больных коронавирусом

В Бурятии за сутки выявлено 42 больных коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас лечение проходят более 900 человек 

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8.00 часов 21 июня зарегистрирован 2591 случай заражения COVID-19, из них по Улан-Удэ – 1411.

Накануне насчитывалось 2549 случаев заражения COVID-19 за весь период, за минувший период выявлено 42 новых больных.

Из 42 новых случаев COVID-19: 5 человек – прибывшие из регионов РФ, 6 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия. На сегодня круг контактных лиц составляет 1574 человека, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1668 человек, в том числе 26 человек за минувшие сутки. Умерло 18 человек.

В инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 545 больных, из них 40 детей. Состояние детей удовлетворительное.

На амбулаторном лечении находятся 360 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 7 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.

В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а», в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 2 больных (в том числе старше 65 лет - 1 человек).

В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 4 человека, на ИВЛ пациентов нет.

В пяти обсерваторах находятся 68 человек.


коронавирус профилактика
 
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