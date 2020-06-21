В Бурятии за сутки выявлено 42 больных коронавирусом

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8.00 часов 21 июня зарегистрирован 2591 случай заражения COVID-19, из них по Улан-Удэ – 1411.
Накануне насчитывалось 2549 случаев заражения COVID-19 за весь период, за минувший период выявлено 42 новых больных.
Из 42 новых случаев COVID-19: 5 человек – прибывшие из регионов РФ, 6 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия. На сегодня круг контактных лиц составляет 1574 человека, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.
Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1668 человек, в том числе 26 человек за минувшие сутки. Умерло 18 человек.
В инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 545 больных, из них 40 детей. Состояние детей удовлетворительное.
На амбулаторном лечении находятся 360 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 7 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.
В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а», в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 2 больных (в том числе старше 65 лет - 1 человек).
В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 4 человека, на ИВЛ пациентов нет.
В пяти обсерваторах находятся 68 человек.