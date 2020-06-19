У 37 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме
По данным на 19 июня в Забайкальском крае общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 2458 человек. За прошедшие сутки ещё 45 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений, всего выздоровели 1352 человека.
Всего в регионе зафиксированы 40 летальных случаев от коронавирусной инфекции.
Около 25 процентов всех работающих заболевших являются сотрудниками торговли общественного питания и сферы услуг.
В Иркутской области на сегодня 5237 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 193 человека. Госпитализировано 3429 человек, из 180 – из обсерваторов, 1425 вахтовиков. У 37 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме.
Выздоровело 1756 человек, в том числе 176 за последние сутки. Умерло 24 человека, 28 пациентов скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.
В Бурятии на сегодня зарегистрирован 2501 случай заражения. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1602 человека, в том числе за минувшие сутки 41 пациент. Умерло 15 человек, одна из пациенток скончалась накануне.
В инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 526 больных, из них 38 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 358 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В Иркутской области 5,2 тысяч случаев заражения COVID-19
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