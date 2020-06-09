В Агинском округе создали фильм к столетию Героя России

Лента расскажет о Бадме Жабоне – партизане и старшине Красной Армии
В Агинском Бурятском округе снят фильм о Герое России, участнике Великой Отечественной войны Бадме Жабоне. Над фильмом работал старший научный сотрудник Агинского национального музея имени Г. Цыбикова Баир Дугаржапов.
В картину вошли воспоминания ветеранов и земляков Бадмы Жабона, где они рассказывают о его военном пути. «Он был заговорённым от пуль», – считали его сослуживцы. Самым уникальным в ленте являются оцифрованные кадры видеосъёмки, где отважный герой присутствует на свадьбе родственников в качестве почётного гостя. Кроме того, в студии Агинского окружного радио нашлись записи Бадмы Жабона, где он воспоминает о встрече Климента Ворошилова в военном отряде и много других интересных фактов.
Бадма Жабон – старшина Красной Армии, один из организаторов партизанского движения в Брянской области в период Великой Отечественной войны, командир соединения партизанских отрядов на Черноземье и в восточных областях Украины и Белоруссии. На боевом счету этого человека 125 уничтоженных военнослужащих вермахта с октября 1941-го по октябрь 1943 года. За редкую отвагу и умение воевать сослуживцы дали ему прозвище, ставшее позывным, «Монгол».
В 2019 году со дня рождения Героя России исполнилось 100 лет. На родине Бадмы Жабона глубоко чтут о нем память. Его именем названа Алханайская средняя школа, во дворе которой установлен бюст героя. Также в его честь открыт дом-музей, построена партизанская землянка. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
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