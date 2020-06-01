В Бурятии начались «президентские» выплаты детям от 3 до 16 лет

Родителей просят поторопиться с подачей заявлений
В Бурятии порядка 204 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет претендуют на получение президентских выплат в размере 10 тысяч рублей. 139,5 тысяч семей уже подали заявление. Сегодня 1,4 млрд рублей перечислены в управление федерального казначейства, в течении дня эти средства будут зачислены на счета заявителей. Об этом сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Бурятии Климентий Шомоев.
Он уточнил, что выплаты сегодня получат те, кто подал заявления с 12 по 28 мая. Остальные заявители получат выплаты в штатном режиме. Также Климентий Шомоев обратился к жителям республики, которые уже подали заявление, помочь это сделать тем, кто этого ещё не сделал.
На получение выплат претендуют ещё порядка 60-ти тысяч детей.
- Выплаты находятся под контролем президента Российской Федерации, главы нашей республики. Просьба помочь тем, кто ещё не подал заявление. Мы понимаем, что кто-то не подал заявление по каким-то причинам. Поскольку их подать можно до 1 октября, может, ждут и хотят это сделать ближе к школе, а есть, кто, может быть, и не знает об этих выплатах, - обратился Климентий Шомоев.
Он заверил, что во всех сельских поселениях организованы пункты интернета, чтобы дистанционно подать заявление. Также можно обратиться в Пенсионный фонд, который осуществляет приём посетителей по предварительной записи.
При подаче заявлений некоторые сталкивались с определёнными трудностями. Например, не все знали, где указан номер актовой записи, который необходим при подаче заявления. На страницах Пенсионного фонда в соцсетях опубликовали запись, в которой разъяснили, где именно указан номер актовой записи. Климентий Шомоев заверил, что специалисты ПФР должны были перезвонить всем, кто подал заявление с ошибкой.
- Можете не волноваться, специалисты Пенсионного фонда должны были перезвонить, все вопросы и номера уточнить. Поэтому отказов в связи с неверно указанной актовой записью и отказов в связи с неверным номером свидетельства о рождении не будет, - успокоил Климентий Шомоев.
Кроме того, на сайте указан телефон для обратной связи, по которому ответят на все вопросы.
Одним из важных пунктов при подаче заявления является номер счёта получателя выплаты. Представитель Пенсионного фонда пояснил, что фамилия заявителя и счёт получателя выплат должны совпадать. То есть, если заявление подала мама, то она не должна указывать банковские реквизиты счёта папы.
- Нужно указывать свой счёт. Когда мы принимаем положительное решение, но при перечислении в банк не может их идентифицировать и в данном случае происходит возврат: если указан не свой счёт или ошибка. Но мы призываем не переживать по этому поводу. Единственное, что мы опять будем связываться с вами, уточнять реквизиты, но уже после того, как средства вернутся в Пенсионный фонд с банка, - объяснил Климентий Шомоев.
В этой связи он обратился к тем, кто ещё не подал заявление, очень внимательно заполнять эти данные.
Как сообщал «Байкал-Daily», президент России Владимир Путин ввёл безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребёнка от трёх до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей. Основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей.
В России заработал сервис для подачи заявления на получение единовременной выплаты для детей в возрасте с трёх до 16 лет. Подать заявку можно на сайте posobie16.gosuslugi.ru
В Бурятии начались «президентские» выплаты детям от 3 до 16 лет
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