 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Мая

12 Мая

Популярное

Семьи Бурятии начали подавать заявки на выплаты для детей от 3 до 16 лет

Семьи Бурятии начали подавать заявки на выплаты для детей от 3 до 16 лет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новую меру поддержки оценили в организации многодетных семей «Дари»

Как сообщал «Байкал-Daily», президент России Владимир Путин ввёл безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребёнка от трёх до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей. Основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей.

В России заработал сервис для подачи заявления на получение единовременной выплаты для детей в возрасте с трёх до 16 лет. Подать заявку можно на сайте posobie16.gosuslugi.ru. Жители Бурятии уже успели воспользоваться сервисом и подали первые заявление.

Одной из заявительниц оказалась многодетная мать Лариса, активистка региональной общественной организации многодетных семей Бурятии «Дари». Она буквально за несколько минут с помощью своего мобильного телефона заполнила необходимые данные.

- Вчера сайт Госуслуги не работал, но на сайте Пенсионного фонда было написано, что будут перебои. Сегодня сайт заработал. Я буквально сегодня утром подала заявку. Сразу же пришёл ответ, что заявление зарегистрировано и находится в процессе обработки. Единственное, чтобы процесс был действительно быстрым, нужно чтобы данные о детях были внесены в личном кабине на Госуслугах. Лучше это сделать заранее, - поделилась с «Байкал-Daily» Лариса.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера сайт Госуслуг не выдержал напора посетителей и завис. В региональном отделении Пенсионного фонда отметили, что не стоит торопиться подать заявление. Выплаты начнутся с 1 июня, заявления на выплату будут приниматься до 1 октября 2020 года. 

Такого же мнения придерживается Лариса. Она призвала родителей не паниковать и с пониманием отнестись к объёму работ, который выпал сейчас на людей, обрабатывающих заявки.

Также она поделилась лайфхаком с земляками. Для того, чтобы не наткнуться на то, что сайт по приёму заявлений завис, лучше им пользоваться с утра, пока европейская часть страны спит.

- Нам, жителям Бурятии, на все федеральные сайты нужно заходить именно с утра. Восточная часть страны менее населённая, чем европейская. Пока москвичи спят, мы успеваем всё сделать. Во второй половине дня просто бесполезно, - поделилась Лариса.

Женщина однозначно рада такой мере поддержки.

- Конечно, это хорошо, что государство поддерживает, не оставляет наедине с семьёй. Конечно, в любом случае бывают минусы, но как быстро отреагировали, быстро всё заработало… Ну, и 10 тысяч с неба не падают, - с улыбкой сказала жительница Бурятии.

Единственное, что несколько расстроило многодетную мать, это то, что выплаты предоставляются детям до 16-ти лет. У Ларисы трое детей, поддержку государства получат только двое из них: средний, которому 11 лет, и младшая – 7 лет. Старшему ребёнку уже исполнилось 16 лет.

- Меры хорошие, конечно же, но единственный момент, что до 16 лет. У многих моих знакомых дети учатся в 10-11 классах. Эти дети не попали под эту выплату, - рассказала Лариса.

Меры поддержки семей на фоне пандемии коронавируса министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова назвала «беспрецедентными».

- В период ограничительных мероприятий в России предпринимаются беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. Так, пособие по уходу за ребёнком неработающим родителям увеличили в два раз. Сейчас его размер составляет чуть больше четырёх тысяч рублей на первого ребёнка, а с июня 2020 года - 8 101 рубль. Эта мера коснётся 3 039 получателей. Отмечу, граждане, у которых возникло право на пособие в период самоизоляции, могут подать документы на портале Госуслуг или обратиться в отделы соцзащиты, предварительно записавшись на приём. Кроме того, согласно поправкам в указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», который 11 мая подписал президент страны Владимир Путин, родители, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 16 лет смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Согласно документу, единовременная выплата будет производиться с 1 июня. Для этого Минкомсвязи России уже запустило отдельный сервис на портале Госуслуг, - отметила Татьяна Быкова.
дети выплаты правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Георгиевскую ленточку» надели 57 тысяч забайкальцев
«Георгиевскую ленточку» надели 57 тысяч забайкальцев
Общество, 13.05.2020
В Забайкалье рассказали об итогах празднования Дня Победы
Музей на Байкале вошёл в топ-10 музеев природы в России
Музей на Байкале вошёл в топ-10 музеев природы в России
Общество, 13.05.2020
Музей Иркутского научного центра расположен в посёлке Листвянка
В Бурятии стартовал конкурс проектов помощи волонтёрам
В Бурятии стартовал конкурс проектов помощи волонтёрам
Общество, 13.05.2020
Заявки принимаются до 22 мая включительно
Семьи Бурятии начали подавать заявки на выплаты для детей от 3 до 16 лет
Семьи Бурятии начали подавать заявки на выплаты для детей от 3 до 16 лет
Общество, 13.05.2020
Новую меру поддержки оценили в организации многодетных семей «Дари»
Иркутск включён в федреестр лучших практик по благоустройству
Иркутск включён в федреестр лучших практик по благоустройству
Общество, 13.05.2020
По итогам 2019 года в перечень не вошли проекты из Бурятии
В Улан-Удэ сперва пообещали открыть парки, а затем передумали
В Улан-Удэ сперва пообещали открыть парки, а затем передумали
Общество, 13.05.2020
Парки, как анонсировалось, в четверг не откроются
В Бурятии заканчивается регистрация на первый кубок по киберфутболу
В Бурятии заканчивается регистрация на первый кубок по киберфутболу
Общество, 13.05.2020
Участники турнира смогут оспорить путёвки на чемпионат России
Выпускников в Бурятии ждёт перенос ЕГЭ
Выпускников в Бурятии ждёт перенос ЕГЭ
Общество, 13.05.2020
Экзамены для девятого класса и вовсе отменили
Жители Бурятии вернутся из Китая через Иркутск
Жители Бурятии вернутся из Китая через Иркутск
Общество, 13.05.2020
67 пассажиров прилетят рейсом Сицзяо - Иркутск
Буддистов России призывают помолиться о жертвах коронавируса
Буддистов России призывают помолиться о жертвах коронавируса
Общество, 13.05.2020
Также молитвы вознесут за Мать-Землю и медицинских работников
К улан-удэнцам возвращается горячая вода
К улан-удэнцам возвращается горячая вода
Общество, 13.05.2020
В Улан-Удэ поэтапно восстанавливают горячую воду после опрессовки
Жителям Бурятии, чей доход снизился, дадут отсрочку по кредитам
Жителям Бурятии, чей доход снизился, дадут отсрочку по кредитам
Общество, 13.05.2020
Получить отсрочку можно по всем видам займов –  от потребительских кредитов до автокредитов и кредитных карт  
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» прибыл для заселения
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» прибыл для заселения
Общество, 13.05.2020
Планируется, что до конца года корабль войдёт в состав Тихоокеанского флота

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^