Семьи Бурятии начали подавать заявки на выплаты для детей от 3 до 16 лет

Новую меру поддержки оценили в организации многодетных семей «Дари»
Как сообщал «Байкал-Daily», президент России Владимир Путин ввёл безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребёнка от трёх до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей. Основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей.
В России заработал сервис для подачи заявления на получение единовременной выплаты для детей в возрасте с трёх до 16 лет. Подать заявку можно на сайте posobie16.gosuslugi.ru. Жители Бурятии уже успели воспользоваться сервисом и подали первые заявление.
Одной из заявительниц оказалась многодетная мать Лариса, активистка региональной общественной организации многодетных семей Бурятии «Дари». Она буквально за несколько минут с помощью своего мобильного телефона заполнила необходимые данные.
- Вчера сайт Госуслуги не работал, но на сайте Пенсионного фонда было написано, что будут перебои. Сегодня сайт заработал. Я буквально сегодня утром подала заявку. Сразу же пришёл ответ, что заявление зарегистрировано и находится в процессе обработки. Единственное, чтобы процесс был действительно быстрым, нужно чтобы данные о детях были внесены в личном кабине на Госуслугах. Лучше это сделать заранее, - поделилась с «Байкал-Daily» Лариса.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера сайт Госуслуг не выдержал напора посетителей и завис. В региональном отделении Пенсионного фонда отметили, что не стоит торопиться подать заявление. Выплаты начнутся с 1 июня, заявления на выплату будут приниматься до 1 октября 2020 года.
Такого же мнения придерживается Лариса. Она призвала родителей не паниковать и с пониманием отнестись к объёму работ, который выпал сейчас на людей, обрабатывающих заявки.
Также она поделилась лайфхаком с земляками. Для того, чтобы не наткнуться на то, что сайт по приёму заявлений завис, лучше им пользоваться с утра, пока европейская часть страны спит.
- Нам, жителям Бурятии, на все федеральные сайты нужно заходить именно с утра. Восточная часть страны менее населённая, чем европейская. Пока москвичи спят, мы успеваем всё сделать. Во второй половине дня просто бесполезно, - поделилась Лариса.
Женщина однозначно рада такой мере поддержки.
- Конечно, это хорошо, что государство поддерживает, не оставляет наедине с семьёй. Конечно, в любом случае бывают минусы, но как быстро отреагировали, быстро всё заработало… Ну, и 10 тысяч с неба не падают, - с улыбкой сказала жительница Бурятии.
Единственное, что несколько расстроило многодетную мать, это то, что выплаты предоставляются детям до 16-ти лет. У Ларисы трое детей, поддержку государства получат только двое из них: средний, которому 11 лет, и младшая – 7 лет. Старшему ребёнку уже исполнилось 16 лет.
- Меры хорошие, конечно же, но единственный момент, что до 16 лет. У многих моих знакомых дети учатся в 10-11 классах. Эти дети не попали под эту выплату, - рассказала Лариса.
Меры поддержки семей на фоне пандемии коронавируса министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова назвала «беспрецедентными».
- В период ограничительных мероприятий в России предпринимаются беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. Так, пособие по уходу за ребёнком неработающим родителям увеличили в два раз. Сейчас его размер составляет чуть больше четырёх тысяч рублей на первого ребёнка, а с июня 2020 года - 8 101 рубль. Эта мера коснётся 3 039 получателей. Отмечу, граждане, у которых возникло право на пособие в период самоизоляции, могут подать документы на портале Госуслуг или обратиться в отделы соцзащиты, предварительно записавшись на приём. Кроме того, согласно поправкам в указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», который 11 мая подписал президент страны Владимир Путин, родители, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 16 лет смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Согласно документу, единовременная выплата будет производиться с 1 июня. Для этого Минкомсвязи России уже запустило отдельный сервис на портале Госуслуг, - отметила Татьяна Быкова.
Семьи Бурятии начали подавать заявки на выплаты для детей от 3 до 16 лет
Общество, Фото:
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