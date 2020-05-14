Акция «Трезвый водитель» прошла в Бурятии

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В ходе мероприятия автоинспекторы проверили 26 автомобилей



В Закаменском районе Бурятии состоялось профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения.



В ходе мероприятия автоинспекторы раздали тематические листовки о последствиях езды в состоянии опьянения. Водителям рассказали о мерах административной и уголовной ответственности за данное нарушение и привели примеры ДТП с участием водителей, находящихся в алкогольном опьянении.



- С начала года на территории района задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами 62 пьяных водителя, - отметили дорожные полицейские.



Всего за время мероприятия сотрудниками ГИБДД было проверено 26 транспортных средств и проведено более 30 профилактических бесед с участниками дорожного движения, сообщает УГИБДД по Бурятии.



