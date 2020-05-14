В ходе мероприятия автоинспекторы проверили 26 автомобилей
В Закаменском районе Бурятии состоялось профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения.
В ходе мероприятия автоинспекторы раздали тематические листовки о последствиях езды в состоянии опьянения. Водителям рассказали о мерах административной и уголовной ответственности за данное нарушение и привели примеры ДТП с участием водителей, находящихся в алкогольном опьянении.
- С начала года на территории района задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами 62 пьяных водителя, - отметили дорожные полицейские.
Всего за время мероприятия сотрудниками ГИБДД было проверено 26 транспортных средств и проведено более 30 профилактических бесед с участниками дорожного движения, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Акция «Трезвый водитель» прошла в Бурятии
Общество, Фото:
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