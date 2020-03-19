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В Улан-Удэ начали шить многоразовые маски

В Улан-Удэ начали шить многоразовые маски
Общество, 
Маски шьют из текстиля, их можно стирать

17 марта Алексей Цыденов дал поручение минпромторгу республики в недельный срок проработать вопрос организации производства средств индивидуальной защиты жителей от вируса.

Министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков провёл переговоры с руководством «Байкальской Текстильной Компании» об изготовлении масок. И сейчас фабрика уже пошила небольшую пробную партию. Многоразовые маски шьют из текстиля, их можно стирать. Продумана оптимальная защитная форма.

- Кроме того, предусмотрены принты в национальном стиле. Они не считаются медицинскими и будут реализовываться через розничную сеть, - сообщают в республиканском оперативном штабе по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 



Также по обеспечению медицинскими средствами индивидуальной защиты проведены переговоры с ООО «Инвестстрой» о реализации имеющихся в наличии 20 тысяч масок через «Бурят-Фармацию». Достигнута договорённость о закупке партии и организации регулярных поставок медицинских масок.
маски коронавирус
 
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