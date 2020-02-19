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В Улан-Удэ представили шерстяных птеродактилей

В Улан-Удэ представили шерстяных птеродактилей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Художественном музее открылась выставка современного искусства

18 февраля в Художественном музее имени Сампилова открылась выставка «Туяа Гурлоо» - «Сияющая вязь». На выставке представлены работы современных бурят-монгольских каллиграфов и дизайнерская инсталляция из войлока.

- Зал заполнили арт-объекты, историчные по форме и ирреальные в ассоциативных связях с современностью. Выставка связывает нас с культурным наследием, уходящим своими корнями в глубину веков. Экспозиция – это своеобразный организм, в котором восприятие образов идет через чувства и ощущения, - отмечают в пресс-службе Национального музея Бурятии.

Войлочная тема выставки посвящена самобытности и природному богатству республики. Под крыльями шерстяных птеродактилей можно было увидеть работы бурят-монгольских каллиграфов.

Также в ходе знакомства с выставкой зрители познакомились с алфавитом «Вагиндра», созданным Агваном Доржиевым. Можно было поучаствовать в мастер-классах по валянию из шерсти и освоить «небесное письмо» на курсе по старо-монгольской письменности.

Первые посетители экспозиции были поражены танцевальным перформансом от театра «Капучино», созданным, по словам известного режиссёра Олега Юмова, под вдохновением от скульптуры «Кокон» Даши Намдакова.
выставка
 
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